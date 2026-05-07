Panathēnea 2026: Επενδύσεις, «γκουρού» τεχνολογίας και πολιτισμός στο Ζάππειο

Μια από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις της παγκόσμιας επενδυτικής ελίτ λαμβάνει χώρα φέτος στο Ζάππειο και δη στα Panathēnea, στο διεθνές φεστιβάλ-σταθμός καινοτομίας για την τεχνολογία και τις τέχνες, που επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά, στις 27-29 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο. Με τη συμμετοχή 10.000 συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο, η φετινή διοργάνωση καθιερώνει την ελληνική πρωτεύουσα ως έναν στρατηγικό κόμβο συνάντησης για το παγκόσμιο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και των τεχνών.

Όπως αναφέρθηκε σε παρουσίαση στο κέντρο των Αθηνών την Τετάρτη 6 Μαϊου, με αναφορά στο ομώνυμο αρχαίο φεστιβάλ, τα Panathēnea δημιουργούν μία διεθνή, μη-κερδοσκοπική πλατφόρμα καινοτομίας στην Αθήνα, με στόχο να βοηθήσουν όλους τους founders & creators που αλλάζουν τον κόσμο. Μακριά από τη λογική ενός τυπικού συνεδρίου, τα Panathēnea επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφειά του.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από 5 Έλληνες φοιτητές με την υποστήριξη του δημιουργού των Google Maps, αντλώντας έμπνευση από τα πιο επιδραστικά κινήματα καινοτομίας της Ευρώπης. Όραμα των ιδρυτών είναι τα Panathēnea να αποτελούν για την καινοτομία ό,τι οι Ολυμπιακοί Αγώνες για τον αθλητισμό.

Επενδυτικά κεφάλαια άνω των $400 δισ. στην Αθήνα

Ετσι, πλέον, τα Panathēnea αποτελούν μία από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις της παγκόσμιας επενδυτικής ελίτ που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Η διοργάνωση, η οποία φέρει τη σφραγίδα του Lars Rasmussen (συνδημιουργού των Google Maps), φέρνει φέτος στο Ζάππειο εκπροσώπους κορυφαίων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως τα Accel (Facebook, Spotify), Sequoia Capital (Apple, OpenAI) και Index Ventures. Οι φετινοί συμμετέχοντες διαχειρίζονται κεφάλαια που υπερβαίνουν τα $400 δισ. και έρχονται στην Αθήνα με στόχο τη δικτύωση με το εγχώριο οικοσύστημα, αναζητώντας την επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία σε τομείς αιχμής.

Το τεχνολογικό σκέλος της διοργάνωσης καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης καινοτομίας, με περισσότερες από 70 παράλληλες εκδηλώσεις εστιασμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), την Άμυνα (Defense Tech), το Fintech και τη Ρομποτική. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από ιδρυτές εταιρειών-μονόκερων (unicorns), όπως της πλατφόρμας μετακίνησης Bolt (με τον νεότερο δισεκατομμυριούχο της Ευρώπης, Markus Villig), της ElevenLabs (ηγέτιδα στο AI audio) και της Deel (με αποτίμηση $12 δισ.). Τη διοργάνωση πλαισιώνουν ανώτατα στελέχη από τους κολοσσούς OpenAI, NVIDIA, Google και Microsoft, προσφέροντας σπάνια πρόσβαση στη γνώση και τη στρατηγική των εταιρειών που διαμορφώνουν τον κόσμο.

Συνάντηση κορυφαίων σκηνοθετών και μουσικών

Η φετινή διοργάνωση εισάγει τις τέχνες στο πρόγραμμά της, με εστίαση στον κινηματογράφο και στη μουσική. Ξεχωρίζει η παρουσία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Barry Jenkins (Moonlight, 2016), ο οποίος θα μοιραστεί την εμπειρία του στη σκηνοθεσία και παραγωγή κινηματογράφου. Στρατηγικές συνεργασίες θα ενώσουν τους δύο αυτούς δημιουργικούς κλάδους με πολιτιστικούς φορείς όπως την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Onassis ONX, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το CINOBO, κ.α.

Παράλληλα, η πόλη θα «ζωντανέψει» με περισσότερες από 70 παράλληλες εκδηλώσεις, από εξειδικευμένα workshops για AI, Fintech και Ρομποτική, μέχρι night runs και προβολές σε θερινούς κινηματογράφους.

Μια πρωτοβουλία με διεθνή αντίκτυπο

Τα Panathēnea ξεκίνησαν ως μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία πέντε φοιτητών με τη στήριξη του Lars Rasmussen (συνδημιουργού των Google Maps). Σήμερα, αποτελούν θεσμό που υποστηρίζεται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με Μεγάλους Χορηγούς όπως οι Aegean Airlines και Εθνική Τράπεζα για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και οι ΔΕΗ, Kaizen Gaming και Mastercard. Παράλληλα, η διοργάνωση υλοποιείται με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Τα Panathēnea 2026 τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Όπως τόνισε κατά την παρουσίαση, ο Λευτέρης Κατσιαδάκης, CEO των Panathēnea «η Αθήνα ήταν πάντα ένας κόμβος δημιουργίας. Με τα Panathēnea δημιουργούμε τον χώρο όπου οι πιο καινοτόμες επιχειρήσεις και δημιουργοί συναντώνται για να αναπτύξουν λύσεις στις προκλήσεις της εποχής μας. Ενισχύουμε τον ρόλο της πόλης στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας, δημιουργώντας ένα hub για όλους όσοι φιλοδοξούν να αλλάξουν τον κόσμο».

Μεγάλο Street Party για την πόλη

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου με ένα φαντασμαγορικό street party μπροστά από το Ζάππειο, σε συνεργασία με την Endeavor Greece. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και δωρεάν για το κοινό, με διεθνείς DJs να δίνουν το ρυθμό σε μια γιορτή καινοτομίας για όλους τους Αθηναίους και Αθηναίες. Παράλληλα βέβαια περιλαμβάνει και σημαντικές δράσεις πολυτισμού

Panathēnea 2026: Ο “οσκαρικός” Barry Jenkins

Συγκεκριμένα, ο πολιτισμός μπαίνει στο επίκεντρο. Έτσι, τα Panathēnea, διευρύνουν φέτος το καλλιτεχνικό τους αποτύπωμα με δύο αυτόνομους πυλώνες αφιερωμένους στον Κινηματογράφο και τη Μουσική. Με κεντρικό πρόσωπο τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Barry Jenkins και τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών δημιουργών, όπως οι Lulu Wang και Ben Frost, η διοργάνωση φιλοδοξεί να μετατρέψει το Ζάππειο σε έναν διεθνή κόμβο σύγχρονης δημιουργίας και πολιτιστικής καινοτομίας.

Μετά την πρώτη επιτυχημένη επαφή με το καλλιτεχνικό κοινό το 2025, τα Panathēnea 2026 παρουσιάζουν ένα ανανεωμένο πρόγραμμα που αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες:

Conversations in Practice

Διεθνώς αναγνωρισμένοι δημιουργοί από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και των visual arts μοιράζονται τη δημιουργική τους διαδρομή, τις προκλήσεις και τις καθοριστικές στιγμές της καριέρας τους μέσα από ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Barry Jenkins («Moonlight»), η Lulu Wang («The Farewell»), ο πρωτοποριακός συνθέτης και ηχητικός καλλιτέχνης Ben Frost («Dark»), ο σκηνοθέτης και visual artist Andrew Thomas Huang — γνωστός από τις συνεργασίες του με τις Björk και FKA Twigs — καθώς και ο παραγωγός Oscar Boyson, στενός συνεργάτης των αδελφών Safdie και του Noah Baumbach. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η creative director Dannah Gottlieb, που έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Madonna και η Sabrina Carpenter.

Ξεχωριστή θέση κατέχει το roundtable με κορυφαίες Ελληνίδες δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, όπως οι Εύη Καλογηροπούλου, Εύα Στεφανή, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη και Ζακλίν Λέντζου, οι οποίες θα συζητήσουν για τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση και τις νέες κατευθύνσεις του ελληνικού σινεμά.

The Artist Studio

Ο δεύτερος πυλώνας των Panathēnea εστιάζει στη βιωματική εμπειρία και τον πειραματισμό, εκεί όπου η τέχνη συναντά τη νέα τεχνολογία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένο εργαστήριο Generative AI από τον Matt Zien — συνεργάτη της Grimes — καθώς και workshop μουσικής παραγωγής με τον TEO .x3, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πρακτική επαφή με τα σύγχρονα εργαλεία δημιουργίας.

Career Development Hub

Με την υποστήριξη του The Hellenic Initiative, τα Panathēnea εγκαινιάζουν έναν νέο κόμβο επαγγελματικής ανάπτυξης για δημιουργούς και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στοχευμένο Job Fair, workshops γύρω από νομικά ζητήματα, marketing και branding, αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης με διεθνείς επαγγελματίες της δημιουργικής βιομηχανίας.

Side Events

Παράλληλα με το κεντρικό πρόγραμμα, η διοργάνωση επεκτείνεται σε ολόκληρη την πόλη μέσα από ένα πλούσιο δίκτυο παράλληλων δράσεων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την πλατφόρμα Cinobo, μουσικές συμπράξεις με την Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά και live εμφανίσεις όπως αυτή της Τάμτα.

Στρατηγικές συνεργασίες και θεσμική στήριξη

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των Panathēnea 2026 υλοποιείται με τη συνεργασία σημαντικών πολιτιστικών και θεσμικών φορέων, μεταξύ των οποίων το ΕΚΚΟΜΕΔ, το Onassis ONX, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Cinobo, το The Hellenic Initiative, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το ΕΜΣΤ.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Μεγάλοι χορηγοί για δεύτερη συνεχή χρονιά είναι οι Aegean Airlines και Εθνική Τράπεζα, ενώ τη διοργάνωση στηρίζουν επίσης οι ΔΕΗ, Kaizen Gaming και Mastercard.

Από μια φοιτητική ιδέα σε διεθνή πλατφόρμα

Τα Panathēnea ξεκίνησαν ως μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία πέντε φοιτητών με τη στήριξη του Lars Rasmussen, συνδημιουργού των Google Maps. Σήμερα εξελίσσονται σε μια διεθνή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της σύγχρονης δημιουργίας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου η επιχειρηματικότητα, οι τέχνες και η τεχνολογική καινοτομία συνυπάρχουν, δημιουργώντας νέες συνεργασίες και διεθνείς προοπτικές με ελληνικό αποτύπωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα:

Panathēnea Official Website