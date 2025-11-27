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Τα 9 συμπτώματα του προδιαβήτη που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε
Υγεία
13:08 - 27 Νοε 2025

Τα 9 συμπτώματα του προδιαβήτη που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε

Reporter.gr Newsroom
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Ο έγκαιρος εντοπισμός του διαβήτη είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη σοβαρών βλαβών σε πολλά όργανα.

Ο προδιαβήτης είναι μία κατάσταση που μπορεί να υπάρχει σε πολλούς από εμάς, χωρίς να το γνωρίζουμε. Πρακτικά, σημαίνει ότι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι υψηλότερα από το φυσιολογικό, χωρίς όμως να έχουν φτάσει στο σημείο διάγνωσης διαβήτη τύπου 2. Παρόλα αυτά χωρίς αλλαγές στον τρόπο ζωής οι ενήλικες και τα παιδιά με προδιαβήτη αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2, όπως εξηγούν ειδικοί από την Κλινική Mayo στις ΗΠΑ.

Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο έγκαιρος εντοπισμός του διαβήτη ή του προδιαβήτη

Εάν υπάρχει ήδη προδιαβήτης μπορεί να έχουν ξεκινήσει μακροπρόθεσμες βλάβες που σχετίζονται με τον διαβήτη, ειδικά στην καρδιά τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεφρά. Ωστόσο υπάρχουν καλά νέα. Στους ανθρώπους με προδιαβήτη, η εξέλιξη της κατάστασης σε διαβήτη τύπου 2 δεν είναι αναπόφευκτη. Η υγιεινή διατροφή η τακτική σωματική άσκηση και η διατήρηση υγιούς βάρους μπορούν να συμβάλουν στην επαναφορά του σακχάρου σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι ίδιες αλλαγές βοηθούν και τα παιδιά ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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