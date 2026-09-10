ΕΟΔΥ για Ιό του Δυτικού Νείλου: 34 νέα κρούσματα την τελευταία βδομάδα - Σε ποιες περιοχές καταγράφεται έντονη κυκλοφορία

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Συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί στην Ελλάδα από την έναρξη της επιτήρησης έως και τις 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Πιο αναλυτικά, από το σύνολο των κρουσμάτων, 217 ασθενείς εμφάνισαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 107 κρούσματα παρουσίασαν ήπιες εκδηλώσεις.

Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όλοι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Σε 73 δήμους τα κρούσματα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας και σε 22 περιφερειακές ενότητες, που ανήκουν στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης.

Οι περιφερειακές ενότητες στις οποίες έχουν καταγραφεί κρούσματα είναι οι εξής:

Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Λακωνίας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Ροδόπης και Έβρου.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί αναμενόμενη την εμφάνιση επιπλέον κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, τόσο στις περιοχές όπου έχει ήδη καταγραφεί κυκλοφορία του ιού όσο και σε νέες περιοχές.

Ιδιαίτερα στην Αττική, όπως επισημαίνεται, καταγράφεται φέτος έντονη κυκλοφορία του ιού, με τον αριθμό των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές και περιφερειακές ενότητες να είναι αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου»

Πέρα από τους δήμους που έχουν ήδη καταγραφεί ως «επηρεαζόμενοι», η Ομάδα Εργασίας του ΕΟΔΥ για τον καθορισμό των περιοχών που επηρεάζονται από νοσήματα τα οποία μεταδίδονται με διαβιβαστές, συνεκτιμώντας επιδημιολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα, γνωμοδότησε ότι επιπλέον δήμοι χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου».

Πρόκειται για τους δήμους:

Ηρακλείου, στην ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών.

Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού, στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Ιλίου, στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Μουζακίου, στην ΠΕ Καρδίτσας.

Φαρκαδόνας, στην ΠΕ Τρικάλων.

Αμφίπολης, στην ΠΕ Σερρών.

Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Πύδνας – Κολινδρού, στην ΠΕ Πιερίας.

Κιλκίς, στην ΠΕ Κιλκίς.

Κορινθίων, στην ΠΕ Κορινθίας.

Χερσονήσου, στην ΠΕ Ηρακλείου.

Τήνου, στην ΠΕ Τήνου.

Στους δήμους που χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ανθρώπινα κρούσματα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης. Ωστόσο, συνδυάζονται παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο επικείμενης μετάδοσης του ιού στον πληθυσμό και εμφάνισης κρουσμάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η γειτνίαση με ήδη επηρεαζόμενους δήμους, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και τα τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα για τη λοίμωξη.

Σύσταση για προστασία από τα κουνούπια

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η επιδημιολογία του ιού του Δυτικού Νείλου επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν με ασφάλεια οι περιοχές όπου θα κυκλοφορήσει ο ιός ή όπου ενδέχεται να καταγραφούν κρούσματα σε κάθε περίοδο μετάδοσης.

Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.

Κρούσματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Κατά την περίοδο του 2026, κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί, εκτός από την Ελλάδα, και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γειτονικές χώρες.

Συγκεκριμένα, κρούσματα έχουν αναφερθεί σε Ιταλία, Ρουμανία, Γαλλία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ισπανία, Αλβανία, Γερμανία, Κόσοβο, Κροατία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Κύπρο.