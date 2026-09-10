Προσπάθειες σταθεροποίησης πάνω από τις 2.700 μονάδες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ελληνική αγορά εισέρχεται στη σημερινή συνεδρίαση έχοντας καταφέρει να κρατήσει τις 2.700 μονάδες, παρά τις πιέσεις στις τράπεζες.

Στο ταμπλό, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο ΓΔ «παίζει» στις 2.712,51 μονάδες με κέρδη 0,4%, ενώ ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται επίσης στα «πράσινα» στις 6.943,210 μονάδες (+0,35%).

Ο ΓΔ βρίσκει πρώτη στήριξη στις 2.675–2.680 μονάδες και πρώτη αντίσταση στις 2.710– 2.724 μονάδες, ενώ ο για τον ΔΤΡ η στήριξη είναι στις 3.150–3.165 μονάδες και πρώτη αντίσταση στην περιοχή των 3.200 μονάδων.

Σε θετικό έδαφος έχουν ανοίξει οι Allwyn (+0,27%), HelleniQ Energy (+2,2%), Jumbo (+0,38%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,81%), ΔΑΑ (+1,25%), ΕΥΔΑΠ (+0,5%).

Με κέρδη άνοιξαν την ημέρα και οι τράπεζες, με την Alpha Bank να κερδίζει 1%, τη, Eurobank στο +0,41%, την Πειραιώς στο +0,28% και την ΕΤΕ στο +1,65%.

Στον αντίποδα, η Motor Oil (-1,04%), η AKTOR (-1,18%), η ΤΙΤΑΝ (-0,10%), η Lamda (-0,51%) και η Aegean (-0,09%).

Το διεθνές κλίμα είναι ήπια υποστηρικτικό, με θετικά αμερικανικά και τα περισσότερα ευρωπαϊκά συμβόλαια, ενώ ισχυρή εικόνα εμφανίζει και η Ιαπωνία. Ωστόσο, όπως τονίζει και η Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι αυξημένες αποδόσεις διατηρούν το περιβάλλον απαιτητικό.

Οι τράπεζες παραμένουν καθοριστικές για τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Αποτελούν βασικό σημείο παρακολούθησης της σημερινής συνεδρίασης, λόγω της απόφασης της ΕΚΤ και της έντονης ανόδου των ευρωπαϊκών αποδόσεων. Η συμπεριφορά των ΕΤΕ, Πειραιώς, Eurobank και Alpha θα αποτελέσει ένδειξη για τη δυνατότητα της αγοράς να διατηρήσει την περιοχή των 2.700 μονάδων και να επαναφέρει αγοραστικό ενδιαφέρον, με ιδιαίτερη σημασία στην αντίδραση του κλάδου μετά την απόφαση και τις δηλώσεις της ΕΚΤ.

Στο επίκεντρο της σημερινής εικόνας βρίσκεται και η συνεδρίαση της ΕΚΤ, με την αγορά να περιμένει μετά βεβαιότητας μία νέα αύξηση των παρεμβατικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Το βλέμμα των επενδυτών είναι και στις ΗΠΑ, όπου αναμένονται κρίσιμα μάκρο για τον πληθωρισμό (CPI) που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

Εν τω μεταξύ, δεν περνούν απαρατήρητες και οι ειδήσεις που θέλουν κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ να προειδοποιούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει 3 ακόμη χρόνια. Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως» μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, «επειδή δεν μπορούν να αντέξουν άλλο». Παράλληλα, έταξε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Στα επιχειρηματικά νέα, η αγορά περιμένει τα οικονομικά αποτελέσματα των Alpha Trust Ανδρομέδα, Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας και Ίλυδα, μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης.