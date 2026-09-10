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Θεσσαλονίκη: Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας στη 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ
Εργασιακά
11:33 - 10 Σεπ 2026

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας στη 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις με συνολικά πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας συμμετέχουν στην 57η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που πραγματοποιείται την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.  

Η διήμερη δράση δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που αναζητούν εργασία να έρθουν απευθείας σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης και να συναντήσουν εκπροσώπους εταιρειών, χωρίς να χρειάζεται να έχουν κλείσει προηγουμένως ραντεβού.

Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, να πληροφορηθούν αναλυτικά για τις θέσεις που προσφέρονται και να παρουσιάσουν οι ίδιοι το επαγγελματικό τους προφίλ, την εμπειρία και τα προσόντα τους.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί

Η 57η «Ημέρα Καριέρας» θα φιλοξενηθεί στην Αποθήκη Γ΄ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, στην Α΄ Προβλήτα, στη διεύθυνση Ναυάρχου Βότση 4.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και τις δύο ημέρες, από τις 10:00 έως τις 18:00, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν και η είσοδος ελεύθερη.

Σύνδεση υποψηφίων με την αγορά εργασίας

Οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν μία από τις βασικές δράσεις της ΔΥΠΑ για τη διευκόλυνση της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και ανθρώπων που αναζητούν απασχόληση.

Μέσω των εκδηλώσεων αυτών, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικές θέσεις εργασίας, να γνωρίσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να συζητήσουν απευθείας με τους υπεύθυνους στελέχωσης.

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να έρθουν σε επαφή με υποψηφίους και να αναζητήσουν εργαζομένους που διαθέτουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις διαθέσιμες θέσεις.

Στον χώρο της διοργάνωσης θα βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκειά της στελέχη της ΔΥΠΑ, τα οποία θα παρέχουν ενημέρωση στους επισκέπτες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της Υπηρεσίας.

Η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της ΔΥΠΑ να βρίσκεται κοντά τόσο στους πολίτες που αναζητούν εργασία όσο και στις επιχειρήσεις που χρειάζονται προσωπικό, ενισχύοντας τις απευθείας συναντήσεις και δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για προσλήψεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, ενώ πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες και στη σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία της Υπηρεσίας.

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