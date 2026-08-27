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Ιός δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα και 9 νεκροί την τελευταία βδομάδα
Υγεία
11:03 - 27 Αυγ 2026

Ιός δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα και 9 νεκροί την τελευταία βδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ραγδαία είναι η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, έναντι 157 που είχαν καταγραφεί συνολικά κατά το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, μέσα στην ίδια εβδομάδα σημειώθηκαν εννέα θάνατοι ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον ιό.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης του 2026 έως και τις 26 Αυγούστου, στις 11:00 το πρωί, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Από αυτά, τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 67 ασθενείς εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα από το ΚΝΣ.

Η διάμεση ηλικία των ασθενών που εμφάνισαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ ανέρχεται στα 75 έτη, με το ηλικιακό εύρος να κυμαίνεται από 13 έως 96 έτη.

Συνολικά, έως τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι μεταξύ ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όλοι οι θανόντες ήταν άνω των 65 ετών, με τη διάμεση ηλικία να ανέρχεται στα 85 έτη και το ηλικιακό εύρος από 66 έως 92 έτη.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ασθενών, 46 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ/ΜΑΦ, ενώ 26 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ένας ασθενής σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Παράλληλα, 16 ασθενείς δε χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ 124 έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Εξάπλωση σε 61 δήμους

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων κρουσμάτων εξακολουθεί να καταγράφεται στους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περιστατικά έχουν πλέον καταγραφεί, έστω και σποραδικά, σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Μέχρι τις 26 Αυγούστου, κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν εντοπιστεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, οι οποίοι ανήκουν σε 18 Περιφερειακές Ενότητες και στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Πρόκειται για τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Λακωνίας, Εύβοιας και Βοιωτίας.

Στο επίκεντρο Ανατολική Αττική και βόρεια προάστια

Σχεδόν τα μισά συνολικά κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Αττική και στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Σε αναλογία με τον πληθυσμό τους, τα περισσότερα σοβαρά περιστατικά καταγράφονται στους δήμους Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με 50,6 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, και Σπάτων – Αρτέμιδος, με 43 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.

Όσον αφορά τα περιστατικά με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ο μεγαλύτερος αριθμός έχει καταγραφεί στους δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Λαρισαίων.

Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 10 περιστατικά με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, 11 στον δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 15 στον δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος και 12 στον δήμο Λαρισαίων.

Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων στις συγκεκριμένες περιοχές ανέρχεται σε 11 στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, 13 στον δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 17 στον δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος και 21 στον δήμο Λαρισαίων.

Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2010, για κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος αντιστοιχούν περίπου 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό, αλλά εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία ή παραμένουν ασυμπτωματικοί.

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