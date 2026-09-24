ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θα μπορούσαν τα σημερινά παιδιά να ζήσουν έως τα 150;
Υγεία
08:45 - 24 Σεπ 2026

Θα μπορούσαν τα σημερινά παιδιά να ζήσουν έως τα 150;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντέιβιντ Σινκλέρ, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως ο πρώτος άνθρωπος που θα ζήσει μέχρι την ηλικία των 150 ετών βρίσκεται ήδη εν ζωή. Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη μακροζωία στο TIME100 Health Leadership Forum στη Νέα Υόρκη, στις 10 Σεπτεμβρίου, ο εκτελεστικός διευθυντής σύνταξης του TIME, Νίκιλ Κουμάρ, ρώτησε τον Σινκλέρ τι τον οδήγησε σε αυτή την εκτίμηση.

«Τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα ζήσουν μέχρι τον 22ο αιώνα και σκεφτείτε μόνο τι έχει συμβεί στον κόσμο μας τα τελευταία πέντε χρόνια· είναι σχεδόν αγνώριστος, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ακόμη και τον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης», απάντησε ο Σινκλέρ. «Επομένως, στον 22ο αιώνα, τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες τις οποίες κυριολεκτικά δεν μπορούμε καν να φανταστούμε σήμερα».

Μαζί με τον Σινκλέρ στη συζήτηση συμμετείχαν η Τζένιφερ Γκάρισον, νευροεπιστήμονας με ειδίκευση στον τομέα της βιοτεχνολογίας για την υγεία των γυναικών, και ο Τζακ Τζία, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Musely, μιας πλατφόρμας τηλεϊατρικής που έχει στόχο να διευρύνει την πρόσβαση σε εξατομικευμένη περίθαλψη με συνταγογραφούμενες θεραπείες και η οποία ήταν χορηγός της εκδήλωσης της 10ης Σεπτεμβρίου.

Το έργο της Γκάρισον γύρω από τη μακροζωία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην υγεία των γυναικών και ειδικότερα στις ωοθήκες — κάτι που, όπως είπε, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά τους πάντες, επειδή «η κατανόηση των διαφορών μεταξύ του ανδρικού και του γυναικείου σώματος μας προσφέρει μοχλούς με τους οποίους μπορούμε να αναπτύξουμε φάρμακα».

«Όταν παραβλέπουμε τη γυναικεία φυσιολογία, ουσιαστικά αφήνουμε έξω τη μισή εικόνα», είπε. Για παράδειγμα, ανέφερε ότι ο γυναικείος οργανισμός τείνει να καταπολεμά τους ιούς αποτελεσματικότερα από τον ανδρικό. Οι ερευνητές δεν κατανοούν πλήρως γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά, εάν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτές τις διαφορές, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ιατρική κοινότητα να αντιμετωπίζει καλύτερα όλους τους ανθρώπους ανάλογα με τις ανάγκες τους, υποστήριξε η Γκάρισον.

Όταν ο Κουμάρ τη ρώτησε πόσο έχει προχωρήσει η ιατρική στην κατανόηση αυτών των διαφορών, η Γκάρισον απάντησε: «Όπως αποδεικνύεται, είμαστε αρκετά πίσω». Πρόσθεσε, ωστόσο: «Όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα, ότι έχουμε ένα κενό στα δεδομένα, ότι υπάρχει αυτή η συστημική μεροληψία στην έρευνά μας, ότι ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, βρισκόμαστε γενιές πίσω».

«Δεν μιλάμε για χρόνια. Δεν μιλάμε για δεκαετίες. Βρισκόμαστε γενιές πίσω όσον αφορά τα δεδομένα», είπε. «Επομένως, καλύπτουμε τη διαφορά, αλλά θα χρειαστεί χρόνος».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τζία ανέφερε ότι εμπνεύστηκε να διευρύνει τη Musely πέρα από μια πλατφόρμα συμβουλών για την περιποίηση του δέρματος, μετά τη δυσκολία που αντιμετώπισε η σύζυγός του στην προσπάθειά της να βρει αποτελεσματικές θεραπείες για το μέλασμα.

«Τέτοιου είδους προβλήματα ευεξίας ή αισθητικής αφορούν τους πάντες», είπε ο Τζία. Όμως «ολόκληρο το σύστημα υγείας δεν είναι σχεδιασμένο για να λύνει αυτό το πρόβλημα· είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει τον πραγματικά άρρωστο άνθρωπο που πεθαίνει». Έκτοτε, ο Τζία έχει διευρύνει το πεδίο δραστηριότητας της Musely, ώστε να περιλαμβάνει μέσα και θεραπείες για την προληπτική φροντίδα της υγείας και τη μακροζωία.

Στη συνέχεια, ο Κουμάρ ρώτησε τους συμμετέχοντες τι πιστεύουν για την πρόσφατη «έκρηξη των εξετάσεων» στον χώρο της μακροζωίας — για το γεγονός ότι οι άνθρωποι υποβάλλονται σε κάθε είδους εξετάσεις και απεικονιστικούς ελέγχους, με στόχο, όπως υποστηρίζουν, να βελτιστοποιήσουν τις πιθανότητές τους να ζήσουν περισσότερο και καλύτερα. Η Γκάρισον είπε ότι, όταν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν μια εξέταση, αυτή αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε.

«Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε πως υπάρχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας στον χώρο της μακροζωίας και ότι πολλά από τα προϊόντα που προωθούνται είτε στηρίζονται σε ανεπαρκή επιστημονικά στοιχεία είτε αποτελούν απροκάλυπτη ψευδοεπιστήμη», είπε η Γκάρισον. «Για τις γυναίκες, ο όγκος των πληροφοριών και του μάρκετινγκ που δεχόμαστε σήμερα είναι εξωφρενικός. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν καταναλωτή, για κάποιον που δεν είναι επιστήμονας ή γιατρός, να κρίνει πραγματικά: “Είναι αληθινό αυτό ή όχι;”».

Ο Σινκλέρ εξέφρασε την ανησυχία του ότι πρακτικές οι οποίες παλαιότερα θεωρούνταν «περιθωριακές», όπως το να κάνει κάποιος μόνος του ενέσεις πεπτιδίων ή να παίρνει φάρμακα που δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικά στους ανθρώπους, γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένες.

«Αναρωτιέμαι πού θα καταλήξουμε», είπε. «Ωστόσο, επικροτώ το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα, μαζί με τους γιατρούς τους [...], να δοκιμάσουν κάτι όταν τίποτε άλλο δεν λειτουργεί και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος».

«Πριν από πέντε χρόνια, κατά τη γνώμη μου, οι κανονισμοί ήταν τόσο αυστηροί ώστε ακόμη και άνθρωποι που υπέφεραν ή πέθαιναν δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε φάρμακα», συνέχισε. «Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν υπερβολικό, αλλά τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών
Ειδήσεις

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Σχολική άρνηση ή σχολική φοβία: Τι συμβαίνει όταν το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο
Magazino

Σχολική άρνηση ή σχολική φοβία: Τι συμβαίνει όταν το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο

EU Kids: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά - Στα 15 το όριο για ανεξάρτητη χρήση
Ειδήσεις

EU Kids: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά - Στα 15 το όριο για ανεξάρτητη χρήση

Μαμά, θα γυρίσεις να με πάρεις; Η μεγάλη πρώτη προσαρμογή του παιδιού στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό
Magazino

Μαμά, θα γυρίσεις να με πάρεις; Η μεγάλη πρώτη προσαρμογή του παιδιού στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 12:10

Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 12:06

Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026

Ακίνητα
24/09/2026 - 11:54

ΠΟΜΙΔΑ: «Ναι» στην ψηφιακή πλατφόρμα για ενεργητικό και χρέη κληρονομιάς

Πολιτική
24/09/2026 - 11:52

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να μειωθεί το χρέος 

Ακίνητα
24/09/2026 - 11:47

Πού βρίσκεται η πραγματική πίεση στην αγορά κατοικίας;

Τεχνολογία
24/09/2026 - 11:46

Νέο καμπανάκι για την ΤΝ: Σύστημα της OpenAI παραβίασε κυβερνητική πλατφόρμα στην Αυστραλία

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 11:32

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026

Αναλύσεις
24/09/2026 - 11:28

Edison: Στα €75,3 η αξία της μετοχής της Metlen – Γάλλιο και άμυνα νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ειδήσεις
24/09/2026 - 11:20

ifo: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/09/2026 - 11:16

ΕΥΔΑΠ: Καθαρά κέρδη €17,1 εκατ. και αυξημένες επενδύσεις κατά 22% το α' εξάμηνο

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 11:13

Ο Μητσοτάκης έπεσε στην ανάγκη του Guardian

Πολιτική
24/09/2026 - 11:00

Ανδρουλάκης: Η πρόταση-κοροϊδία της ΝΔ για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία

Ειδήσεις
24/09/2026 - 11:00

ifo: Σε δύσκολο έδαφος η δημοσιονομική πολιτική στη Γερμανία - «Μέτρια» η οικονομική ανάκαμψη

Σχόλια Αγοράς
24/09/2026 - 10:59

Χρηματιστήριο: Η συμπεριφορά των τραπεζών παραμένει καθοριστική - Ανάγκη για βοήθεια από τα οικονομικά αποτελέσματα

Ανακοινώσεις
24/09/2026 - 10:54

Dimand: Αύξηση κατά 19,3% στα λειτουργικά κέρδη το α’ εξάμηνο 2026

Φορολογία
24/09/2026 - 10:47

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο οι... ναργιλέδες - Κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών λαθραίου καπνού στο αεροδρόμιο Μυκόνου

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/09/2026 - 10:44

Πόσο ασφαλή είναι σήμερα τα τρένα στην Ελλάδα;

Χρηματιστήρια
24/09/2026 - 10:41

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ - Σι

Αναλύσεις
24/09/2026 - 10:13

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2658 μονάδες

Πολιτική
24/09/2026 - 10:11

Μητσοτάκης στον Guardian για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Χρειάζεται πολιτική βούληση και θάρρος

Χρηματιστήρια
24/09/2026 - 10:03

Υποχώρηση στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Σι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
24/09/2026 - 09:59

Ο Νίκος Παρχαρίδης αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος του Ομίλου Softweb

Magazino
24/09/2026 - 09:51

50 χρόνια ΠΣΑΠΠ: Η Πλατεία Συντάγματος έγινε ανοιχτό γήπεδο για όλους

Ειδήσεις
24/09/2026 - 09:45

Δικαστική απόφαση διατάζει τον Τραμπ να άρει την απαγόρευση σε CNN, MSNBC και Politico

Οικονομία
24/09/2026 - 09:30

Ρεύμα: Τέλος οι οριζόντιες επιδοτήσεις – Νέο ενεργειακό παζλ για νοικοκυριά, βιομηχανία και data centers

Πολιτική
24/09/2026 - 09:28

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ θέτει ξεκάθαρες «κόκκινες» γραμμές στην εξωτερική και αμυντική πολιτική

Υγεία
24/09/2026 - 08:45

Θα μπορούσαν τα σημερινά παιδιά να ζήσουν έως τα 150;

Ναυτιλία
24/09/2026 - 08:33

COSCO και CMA CGM σε νέα διεθνή συμμαχία για τους «πράσινους» ναυτιλιακούς διαδρόμους

Ακίνητα
24/09/2026 - 08:22

Επιστροφή ενοικίου: Έως 4 ενοίκια πίσω – Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι και ποιοι παίρνουν έως 1.600 ευρώ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 08:15

Ο Τραμπ υποδέχθηκε με τιμές... πάπα τον Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ - Τι θα συζητήσουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ