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Μαμά, θα γυρίσεις να με πάρεις; Η μεγάλη πρώτη προσαρμογή του παιδιού στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό
Magazino
21:00 - 15 Σεπ 2026

Μαμά, θα γυρίσεις να με πάρεις; Η μεγάλη πρώτη προσαρμογή του παιδιού στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώτη μέρα στο σχολείο δεν είναι απλώς ένας αποχωρισμός. Είναι το πρώτο μεγάλο βήμα του παιδιού προς την αυτονομία, τη δημιουργία σχέσεων και έναν καινούριο κόσμο γεμάτο εμπειρίες.

Η πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό είναι ένα σημαντικό ορόσημο, όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Για το νήπιο, ένας γνώριμος κόσμος αλλάζει. Αποχωρίζεται για πρώτη φορά, ίσως για αρκετές ώρες, το πρόσωπο που του προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια και βρίσκεται σε έναν καινούριο χώρο, με άγνωστους ανθρώπους και νέες καθημερινές συνήθειες.

Είναι λοιπόν φυσικό να αισθανθεί φόβο, άγχος, ανασφάλεια ή να δυσκολευτεί να αποχωριστεί τον γονιό του.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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