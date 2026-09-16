ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σχολική άρνηση ή σχολική φοβία: Τι συμβαίνει όταν το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο
Magazino
21:00 - 16 Σεπ 2026

Σχολική άρνηση ή σχολική φοβία: Τι συμβαίνει όταν το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δυσκολεύεται το παιδί σας να προσαρμοστεί στο σχολείο; Ανακαλύψτε τη διαφορά ανάμεσα στην απλή προσαρμογή και τη σχολική φοβία, τα αίτια και πώς να τη διαχειριστείτε.

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και οι σχολικές αυλές γέμισαν με παιδικές φωνές. Τα παιδιά καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ανεμελιά και τους ρυθμούς του καλοκαιριού και να προσαρμοστούν στη σχολική συνθήκη όπου υπάρχουν απαιτήσεις, κανόνες και διαφορετικές ρουτίνες.

Τα περισσότερα παιδιά θα εκφράσουν κάποιου είδους δυσφορία ή τη λεγόμενη «βαρεμάρα» σε σχέση με την έναρξη του σχολείου. Κάποια μπορεί να δείχνουν χαμένα ή αποπροσανατολισμένα. Επίσης, κάποια άλλα μπορεί να δείχνουν πολύ χαλαρά τις πρώτες μέρες και να δυσφορήσουν μετά από κάποιο διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EU Kids: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά - Στα 15 το όριο για ανεξάρτητη χρήση
Ειδήσεις

EU Kids: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά - Στα 15 το όριο για ανεξάρτητη χρήση

Μαμά, θα γυρίσεις να με πάρεις; Η μεγάλη πρώτη προσαρμογή του παιδιού στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό
Magazino

Μαμά, θα γυρίσεις να με πάρεις; Η μεγάλη πρώτη προσαρμογή του παιδιού στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό

Πρωινό πριν το σχολείο: Γιατί 3 στους 4 γονείς δυσκολεύονται – Πώς θα το αλλάξετε
Magazino

Πρωινό πριν το σχολείο: Γιατί 3 στους 4 γονείς δυσκολεύονται – Πώς θα το αλλάξετε

Μακρόν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά
Ειδήσεις

Μακρόν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/09/2026 - 22:00

Wegovy: Το φάρμακο παχυσαρκίας που βοηθά 2 στα 5 παιδιά – Νέα μελέτη

Πολιτική
16/09/2026 - 21:59

Καλαφάτης από εγκαίνια του DACC: Η Θεσσαλονίκη γίνεται ο Ψηφιακός Λιμένας της ΝΑ Ευρώπης

Πολιτική
16/09/2026 - 21:49

Μητσοτάκης: Κανείς δεν είναι δεδομένος – Το μήνυμα από τον ΣΕΛΠΕ για πολίτες και πολιτική

Αυτοδιοίκηση
16/09/2026 - 21:40

Χαρδαλιάς από Παρίσι: Χτίζουμε μια Αττική με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα στον τουρισμό και την καινοτομία

Ειδήσεις
16/09/2026 - 21:28

Fed: Πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 – Ακριβότερο χρήμα για τους Αμερικανούς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 21:15

Sandblu Santorini: Blu Syllogi, με σφραγίδα Hilton, το πρώτο luxury retail village στη Σαντορίνη

Magazino
16/09/2026 - 21:00

Σχολική άρνηση ή σχολική φοβία: Τι συμβαίνει όταν το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 20:59

SKY express: Για 5η συνεχή χρονιά δίπλα στους νέους της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων

Πολιτική
16/09/2026 - 20:40

Opinion Poll & Pulse: Η ΔΕΘ δεν άλλαξε το τοπίο - Στασιμότητα στα ποσοστά

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 20:22

Επιστροφή των αγοραστών στις ευρωπαϊκές αγορές: «Κλειδί» η απόφαση της Fed για τα επιτόκια

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 19:56

Ακριβότερα τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Πόσο αυξάνονται οι διαδρομές από τα αεροδρόμια

ΑΜΥΝΑ
16/09/2026 - 19:37

Η Πολεμική Αεροπορία παραλαμβάνει το 60ό εκσυγχρονισμένο F-16 Viper

Ειδήσεις
16/09/2026 - 19:30

ΗΠΑ: «Έκρηξη» στη ζήτηση φυσικού αερίου από τα data centers λόγω της AI

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 19:30

ΣΕΒ: Νέο εργαλείο για τη μέτρηση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
16/09/2026 - 19:24

ΟΗΕ: Καμπανάκι Γκουτέρες για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Ζητά δικλείδες ασφαλείας

Πολιτική
16/09/2026 - 19:13

Συνταγματική Αναθεώρηση: Στην επόμενη Βουλή το «μπαλάκι» – Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 19:08

PRODEA: Στρατηγική συνεργασία με Invel και LGT για ισχυρό «παίκτη» στα logistics

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 19:04

Alpha Trust: Κάτω από το 20% η έμμεση συμμετοχή στην ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

Ειδήσεις
16/09/2026 - 19:00

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο έτους η κατασκευαστική εμπιστοσύνη

Ειδήσεις
16/09/2026 - 18:57

Ισραήλ: «Μάχη» για την ψήφο των ομογενών – Ο Νετανιάχου κατά της πρωτοβουλίας

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 18:40

FOURLIS: Νέα αύξηση κεφαλαίου €242.785 – Εκδίδονται 242.785 νέες μετοχές

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 18:34

LAMDA Development: Στα €3,9 δισ. το χαρτοφυλάκιο – €1,8 δισ. οι εισπράξεις από το Ελληνικό

Εργασιακά
16/09/2026 - 18:33

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 1.000 θέσεις εργασίας

Εργασιακά
16/09/2026 - 18:17

Ελλάδα: 75η στον κόσμο στην ισότητα των φύλων – Στην 98η θέση στις οικονομικές ευκαιρίες

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 18:08

Axia για Metlen: Ανεβάζει τον πήχη χάρη στα μέταλλα – Νέα τιμή στόχος στα €72,50

Ειδήσεις
16/09/2026 - 18:06

Χάγη: Βαριές ποινές στους πρώην διοικητές του UCK – Επεισόδια και ένταση στην Πρίστινα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 17:54

Τουρκικό χρηματιστήριο: Βουτιά 6,6% με φόντο εκροές $1,13 δισ. από επενδυτικά funds

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Υψηλός τζίρος και νέα ρεκόρ στα διυλιστήρια, με «χλιαρό» φινάλε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 17:43

Solidus: «Buy» για Aegean – Στα €15 ο στόχος παρά την πίεση στην κερδοφορία

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 17:27

AXIA Ventures: Κύριος ανάδοχος της Star Bulk για τη δημόσια προσφορά στη Euronext Athens

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ