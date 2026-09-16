Σχολική άρνηση ή σχολική φοβία: Τι συμβαίνει όταν το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο

Δυσκολεύεται το παιδί σας να προσαρμοστεί στο σχολείο; Ανακαλύψτε τη διαφορά ανάμεσα στην απλή προσαρμογή και τη σχολική φοβία, τα αίτια και πώς να τη διαχειριστείτε.

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και οι σχολικές αυλές γέμισαν με παιδικές φωνές. Τα παιδιά καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ανεμελιά και τους ρυθμούς του καλοκαιριού και να προσαρμοστούν στη σχολική συνθήκη όπου υπάρχουν απαιτήσεις, κανόνες και διαφορετικές ρουτίνες.

Τα περισσότερα παιδιά θα εκφράσουν κάποιου είδους δυσφορία ή τη λεγόμενη «βαρεμάρα» σε σχέση με την έναρξη του σχολείου. Κάποια μπορεί να δείχνουν χαμένα ή αποπροσανατολισμένα. Επίσης, κάποια άλλα μπορεί να δείχνουν πολύ χαλαρά τις πρώτες μέρες και να δυσφορήσουν μετά από κάποιο διάστημα.

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