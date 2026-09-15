EU Kids: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά - Στα 15 το όριο για ανεξάρτητη χρήση

Στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (16/9) στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναμένεται να παρουσιάσει το σχέδιό της για να κρατήσει τα μικρότερα παιδιά και τους εφήβους μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - μια πολιτική που η μητέρα επτά παιδιών έχει παρουσιάσει ως προσωπική της μάχη.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η νομοθεσία που θα υλοποιεί το σχέδιό της, γνωστή ως «Νόμος EU KIDS», πρόκειται να παρουσιαστεί επίσημα την Πέμπτη (17/9), εγκαινιάζοντας μια νομοθετική διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί.

Το σχέδιο κανονισμού, η πλήρης ονομασία του οποίου αποτελεί το ακρωνύμιο «EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy» («ΕΕ για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της αξιοπιστίας των ψηφιακών χώρων του Διαδικτύου»), θα θεσπίζει νόμιμα ηλικιακά όρια για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, οι οποίες κατηγορούνται ολοένα και περισσότερο ότι βλάπτουν την ευημερία και την ψυχική υγεία των παιδιών.

Σύμφωνα με προσχέδιο της νομοθεσίας που είδε το Bloomberg, παιδιά ηλικίας από 3 έως 13 ετών θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση μόνο σε υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για αυτά και υπό πλήρη γονική επίβλεψη, ενώ όσοι είναι 13 και 14 ετών θα μπορούν να έχουν λογαριασμούς στις ευρέως χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες μόνο με σημαντικούς περιορισμούς και με τη χρήση γονικών ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό, το όριο ηλικίας για την ανεξάρτητη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα καθορίζεται στα 15 έτη.

Επισημαίνεται ότι οι κανόνες του Νόμου KIDS δεν θα αφορούν μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα καλύπτουν επίσης πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, καταστήματα εφαρμογών, διαδικτυακά παιχνίδια και chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών μέσω μεθόδων που θα έχουν εγκριθεί από την ΕΕ. Οι κυρώσεις για τις εταιρείες που δεν θα συμμορφώνονται θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 6% των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων τους.

Η πρόταση ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν από την επίσημη παρουσίασή της την Πέμπτη - άλλωστε, οι διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την τελική μορφή που θα λάβει η νομοθεσία, σε δύο ημέρες η ΕΕ θα ενταχθεί σε έναν ολοένα και μεγαλύτερο συνασπισμό χωρών που θεσπίζουν ηλικιακούς περιορισμούς για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν δέχεται πιέσεις από τα κράτη-μέλη για τη θέσπιση κοινών κανόνων σε επίπεδο ΕΕ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε περιορισμούς αυτού του είδους πέρυσι.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του αυστραλιανού εγχειρήματος είναι μέχρι στιγμής μικτά, εν μέρει επειδή η νομοθεσία δεν επέβαλε τη χρήση κάποιας συγκεκριμένης τεχνολογίας επαλήθευσης ηλικίας. Ο Νόμος KIDS θα επιχειρήσει να καλύψει αυτό το κενό - όμως το κατά πόσο αυτό θα είναι αρκετό μένει να φανεί.