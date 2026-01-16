e-ΕΦΚΑ: Νέα αυξημένα επιδόματα - Αναλυτικά ποσά, δικαιούχοι & προϋποθέσεις χορήγησης

Αυξημένα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα βασικά επιδόματα που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ σε μισθωτούς ασφαλισμένους, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η αναπροσαρμογή τους κατά 2,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί στην αύξηση των συντάξεων για το νέο έτος. Οι αλλαγές αφορούν το επίδομα ασθένειας, το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), καθώς και το εφάπαξ βοήθημα για τα έξοδα κηδείας.

Η αύξηση προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του Φορέα και αφορά παροχές που εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τις ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες παραμένουν σημείο αναφοράς για συγκεκριμένα επιδόματα.

Σύνδεση με τις αυξήσεις στις συντάξεις

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι συντάξεις αυξήθηκαν κατά 2,4%, ποσοστό που προκύπτει από τον συνδυασμό πληθωρισμού και ρυθμού ανάπτυξης του 2025. Η αύξηση αυτή αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, με τις μηνιαίες αποδοχές να ενισχύονται από 12 έως και 100 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Παράλληλα, ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Για το 2026, οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά λαμβάνουν το 50% της προβλεπόμενης αύξησης, ενώ από το 2027 προβλέπεται η πλήρης ενσωμάτωση της αύξησης για όλους.

Ακολουθώντας αυτό το μοντέλο, τα επιδόματα του e-ΕΦΚΑ αναπροσαρμόζονται επίσης κατά 2,4%.

Επίδομα ασθένειας: Νέα ανώτατα ημερήσια ποσά

Σημαντικές είναι οι αλλαγές στο επίδομα ασθένειας για τους μισθωτούς ασφαλισμένους. Μετά την αναπροσαρμογή, τα ανώτατα όρια ημερήσιας επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών, διαμορφώνονται ως εξής:

18,61 ευρώ ημερησίως για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης, ποσό που αντιστοιχεί στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 3ης ασφαλιστικής κλάσης

34,20 ευρώ ημερησίως μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 15 ημερών, που αντιστοιχεί στο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης

Τα ποσά αυτά αποτελούν το ανώτατο όριο ημερήσιας επιδότησης και εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις ασθένειας για μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 35 του Α.Ν. 1856/1951), για να χορηγηθεί το επίδομα ασθένειας απαιτείται:

Πιστοποίηση ανικανότητας προς εργασία λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας

Ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό και, όπου προβλέπεται, έγκριση από Υγειονομική Επιτροπή

Βεβαίωση αποχής από την εργασία από τον εργοδότη

Αποχή από την εργασία διάρκειας άνω των τριών ημερών (χρόνος αναμονής)

Για τις πρώτες τρεις ημέρες αναρρωτικής άδειας, δεν καταβάλλεται επίδομα από τον e-ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό καλύπτεται από τον εργοδότη, ο οποίος καταβάλλει το μισό ημερομίσθιο ή μισθό, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται κανονικά.

Από την 4η ημέρα και μετά, το επίδομα καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ και ο εργοδότης, υπό προϋποθέσεις, υποχρεούται να συμπληρώσει τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος.

Για εργαζόμενους με:

Προϋπηρεσία έως 1 έτος, η υποχρέωση κάλυψης από τον εργοδότη φτάνει έως τις 13 ημέρες

Προϋπηρεσία άνω του 1 έτους, η κάλυψη επεκτείνεται έως τις 26 ημέρες ή έναν μήνα

Αυξημένο βοήθημα για έξοδα κηδείας

Αναπροσαρμογή κατά 2,4% προβλέπεται και για το εφάπαξ βοήθημα εξόδων κηδείας. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ποσό ανέρχεται σε 883,92 ευρώ.

Το βοήθημα αντιστοιχεί στο οκταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ.

Επίδομα μητρότητας: Πληρωμές εντός Ιανουαρίου

Εντός του Ιανουαρίου καταβάλλεται και η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ. Η πληρωμή αφορά:

Μισθωτές μητέρες

Ελεύθερες επαγγελματίες

Αγρότισσες

που υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους με πλήρη δικαιολογητικά στο διάστημα 18 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου 2026.

Το ύψος του επιδόματος μητρότητας δεν είναι ενιαίο, καθώς υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές και τη συνολική ασφαλιστική ιστορία κάθε δικαιούχου.