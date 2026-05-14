«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης»: Τα κρίσιμα βήματα για να μη χαθεί η επιδότηση των δικαιούχων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη δημοσίευση του δεύτερου και τρίτου οριστικού πίνακα δικαιούχων του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», εγκρίνοντας περισσότερες από 37.000 αιτήσεις πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 125 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την προσπάθεια αντικατάστασης παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης με πιο σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς πάνω από 1.700 νέοι δικαιούχοι προέρχονται από νοικοκυριά που εντάσσονται σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες. Σύμφωνα με το υπουργείο, το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες όσο και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης των κατοικιών.

Τα επόμενα βήματα για τους δικαιούχους

Οι πολίτες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα καλούνται να εισέλθουν στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση της αίτησής τους και να προχωρήσουν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και κατάλληλου εξοπλισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της κατοικίας τους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των επίσημων Μητρώων Προμηθευτών και Εξοπλισμού που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η προθεσμία για τη δέσμευση των επιταγών που αφορούν τη δεύτερη και τρίτη απόφαση υπαγωγής εκπνέει στις 30 Μαΐου 2026.

Παράλληλα, η εξαργύρωση των επιταγών και η υποβολή των σχετικών αιτημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Ιουνίου 2026, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος απώλειας της επιδότησης.

Γραμμές εξυπηρέτησης για πολίτες και επαγγελματίες

Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00, στους αριθμούς 213 151 3753 και 213 151 3101.

Αντίστοιχα, οι προμηθευτές εξυπηρετούνται μέσω των τηλεφωνικών γραμμών 213 151 3075 και 213 151 3355, κατά τις ίδιες ώρες λειτουργίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα υποστηρίζεται και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ειδικές διευθύνσεις email για δικαιούχους και προμηθευτές.