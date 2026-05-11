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Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα
Εργασιακά
07:45 - 11 Μάι 2026

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα

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Κατά την περίοδο 11 έως 15 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 07:36
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