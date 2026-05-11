Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα

Κατά την περίοδο 11 έως 15 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

θα καταβληθούν ευρώ σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

ευρώ σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ευρώ σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ευρώ σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.