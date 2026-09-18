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Eurostat: Γιατί οι Έλληνες νέοι καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό σπίτι
Ειδήσεις
21:00 - 18 Σεπ 2026

Eurostat: Γιατί οι Έλληνες νέοι καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό σπίτι

Reporter.gr Newsroom
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Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό σπίτι κατά μέσο όρο στα 30,9 έτη, μία από τις υψηλότερες ηλικίες στην ΕΕ.

Το 2025 οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο στα 26,3 έτη, καταγράφοντας οριακή αύξηση σε σχέση με τα 26,2 έτη το 2024. Παρά τις διακυμάνσεις ανά χώρα, η μέση ηλικία αποχώρησης από το γονικό σπίτι παραμένει σταθερά κοντά στα 26 έτη από το 2002.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες όπου οι νέοι καθυστερούν περισσότερο να αποκτήσουν ανεξάρτητη κατοικία, με τη μέση ηλικία αποχώρησης να φτάνει τα 30,9 έτη, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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