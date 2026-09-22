Δήμος Αθηναίων: 43.300 ευρώ σε νέους από 15 έως 24 ετών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που ανήρτησε σήμερα (22/9), ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι οι αιτήσεις για το νέο κύκλο του προγράμματος Υouth Climate Action Fund έχουν ξεκινήσει. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προβλέπει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα.

Χάρης Δούκας: «Θέλουμε τους νέους πρωταγωνιστές και όχι απλώς θεατές των αλλαγών στην Αθήνα»

Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει δράσεις των νέων για το κλίμα μέσα από το Youth Climate Action Fund (YCAF) των Bloomberg Philanthropies. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, νέοι και νέες 15-24 ετών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, καλούνται να γίνουν συμμέτοχοι ώστε η πόλη να γίνει πιο πράσινη, βιώσιμη, κλιματικά δίκαιη και ανθεκτική. Στον νέο κύκλο του Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund 2026–2027, ομάδες νέων μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ για την υλοποίηση δράσεων για το κλίμα στην Αθήνα. Ο νέος κύκλος έχει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 40.000 ευρώ. Η υποβολή των προτάσεων άνοιξε στο https://ycaf.cityofathens.gr/ με καταληκτική ημερομηνία στις 15 Οκτωβρίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Οι νέοι της Αθήνας αποδεικνύουν ότι, όταν τους δίνουμε χώρο, εμπιστοσύνη και τα κατάλληλα εργαλεία, δε μένουν στα λόγια. Δημιούργησαν πράσινες ταράτσες στα σχολεία τους, κινητοποιήθηκαν στις γειτονιές τους, ασχολήθηκαν με τη θερμική επιβάρυνση της πόλης, την επαναχρησιμοποίηση υλικών και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Μέσα από το Youth Climate Action Fund, ο Δήμος Αθηναίων, εδώ και τρία χρόνια, στηρίζει έμπρακτα τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή τους. Φέτος, διαθέτουμε επιπλέον πάνω από 40.000 ευρώ, με επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα, για την υλοποίηση πρωτοβουλιών που μπορούν να κάνουν την πόλη πιο πράσινη και ανθεκτική. Θέλουμε τους νέους πρωταγωνιστές και όχι απλώς θεατές των αλλαγών στην Αθήνα».

Προϋποθέσεις & κριτήρια επιλογής

Το YCAF παρέχει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα/οργανισμό/φορέα, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων και συνεργατικών έργων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κλιματική δράση σε τοπικό επίπεδο. Οι προτάσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το Κλιματικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Αθηναίων (2024) που προωθεί την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, να προάγουν τη συλλογική δράση για το κλίμα, να εμπλέκουν ενεργά νέους 15-24 ετών και να υλοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες νέων άνω των τριών ατόμων, που ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στην Αθήνα, ηλικίας 15–24 ετών, οι οποίοι έχουν νομική οντότητα με τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της ομάδας (αν οι ομάδες νέων δεν είναι ενσωματωμένες σε νομική οντότητα, μπορούν να συνεργαστούν με μια τέτοια νομική οντότητα που θα λειτουργήσει ως δικαιούχος της επιχορήγησης και διαχειριστής των κονδυλίων). Επιπλέον, οργανώσεις νέων και οργανισμοί που εξυπηρετούν νέες και νέους και προσφέρουν προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

Συνάντηση με ομάδες

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τίτλο: «From Ideas to Impact: What It Takes to Build a Youth–Led Climate Project».

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες εκπροσώπων ομάδων που έχουν υλοποιήσει δράσεις σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος, ώστε να μοιραστούν την εμπειρία τους. Στόχος είναι οι νέοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα για το είδος και την κλίμακα των έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ιδέες τους και να θέσουν ερωτήσεις.

Το session θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα:

τι είδους έργα μπορεί να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα,

πώς συνδέονται οι προτάσεις με τις κλιματικές προτεραιότητες της πόλης,

τι πρέπει να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση,

πώς διαμορφώνεται ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός,

ποια είναι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης,

ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες και οι βασικές υποχρεώσεις υλοποίησης.

Για δηλώσεις συμμετοχής στην εκδήλωση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

*Οι συμμετέχουσες ομάδες οι οποίες θα λάβουν τις επιχορηγήσεις κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω των διευθύνσεων αλληλογραφίας που δήλωσαν κατά την αίτηση. Οι ομάδες που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.