Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζομένους οι οποίοι διαμένουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας προανήγγειλε σήμερα (22/9) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, η αρμόδια υπουργός αναφέρθηκε καταρχάς στην αποκέντρωση, σημειώνοντας ότι αποτελεί σημαντικό στόχο για την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να δημιουργήσει κίνητρα τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η μετακίνηση προς την περιφέρεια.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζομένους οι οποίοι κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Επιδότηση 90% για 12 μήνες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, η εργασία θα παρέχεται εξ αποστάσεως, ενώ το κράτος θα καλύπτει το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για διάστημα 12 μηνών.

«Η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο του, μπορεί όμως και να δουλέψει, μπορεί να εργαστεί και, αν αποδείξει την αξία του, θα τον κρατήσει μετά η επιχείρηση», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Όπως πρόσθεσε, το μέτρο λειτουργεί παράλληλα ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα εργαζομένους που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Τα κυβερνητικά μέτρα για την ανεργία

Αναφερόμενη στην πορεία της ανεργίας, η υπουργός υπενθύμισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν, σύμφωνα με την ίδια, δύο ιστορικά ρεκόρ, ένα στη μείωση της ανεργίας και ένα στην αύξηση της απασχόλησης.

«Εμάς μας ενδιαφέρει να δίνουμε διαρκώς κίνητρα για περισσότερη εργασία και, γι’ αυτό, έχουμε θεσπίσει και μια σειρά από μέτρα, όπως, για παράδειγμα, εφαρμόζουμε το επίδομα εργασίας», ανέφερε.

Εξήγησε δε ότι, όταν ένας άνεργος βρει εργασία ενώ βρίσκεται ακόμη εντός της περιόδου επιδότησης, το επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας ίσο με το 50% του επιδόματος ανεργίας. «Άρα, λοιπόν, δίνουμε κίνητρα, για να βρεις δουλειά», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην υποχρέωση των ανέργων να ανταποκρίνονται στις προτάσεις εργασίας που τους γίνονται μέσω της ΔΥΠΑ.

«Αν είσαι στην ανεργία, σου προσφέρουμε τρεις δουλειές. Αρνείσαι την πρώτη, αρνείσαι τη δεύτερη, αν αρνηθείς και την τρίτη, δεν έχεις πλέον θέση στο Μητρώο Ανεργίας της ΔΥΠΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ακόμη ότι κατά την τελευταία επταετία έχουν προστεθεί 600.000 περισσότεροι εργαζόμενοι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η διαθέσιμη εγχώρια δεξαμενή εργατικού δυναμικού περιορίζεται σταδιακά.

Το βλέμμα στους Έλληνες του εξωτερικού

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός χαρακτήρισε τους Έλληνες του εξωτερικού ως μία σημαντική και πολλά υποσχόμενη δεξαμενή εργατικού δυναμικού που θα πρέπει να αξιοποιηθεί.

«Όλα εκείνα τα λαμπρά μυαλά που έφυγαν τα δύσκολα χρόνια κυρίως της κρίσης», ανέφερε, εξηγώντας ότι το υπουργείο ενισχύει τη δράση “Rebrain Greece”, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις σε πόλεις του εξωτερικού με σημαντική παρουσία της ελληνικής διασποράς.

Όπως είπε, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, τη Στουτγκάρδη, το Ντίσελντορφ και τη Νέα Υόρκη, ενώ η επόμενη δράση έχει προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο της Γερμανίας.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στις οικονομικές συνθήκες στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει αυτή την περίοδο υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ παράλληλα διαθέτει, όπως είπε, σημαντική πολιτική σταθερότητα.

Περιγράφοντας την ανταπόκριση σε προηγούμενη δράση στη Γερμανία, ανέφερε ότι συμμετείχαν 1.600 Έλληνες, ενώ, όπως αποκάλυψε, στην εκδήλωση προσήλθαν και Γερμανοί πολίτες αναζητώντας ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα.

«Ξαφνικά με ειδοποιούν στην εκδήλωση. Έχουμε ερώτημα. Λέω τι έγινε; Λέει, έχουμε Γερμανούς. Δηλαδή; Έχουμε Γερμανούς που ήρθαν στην εκδήλωση των ελληνικών επιχειρήσεων, για να βρουν δουλειά στην Ελλάδα, γιατί η Γερμανία είχε περάσει σε βαθμούς ύφεσης εκείνο το διάστημα», δήλωσε η υπουργός Εργασίας.

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