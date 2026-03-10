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Τσαβδαρίδης: Συνάντηση με την Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος και τη ΓΣΕΒΕΕ
Εργασιακά
23:30 - 10 Μαρ 2026

Τσαβδαρίδης: Συνάντηση με την Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος και τη ΓΣΕΒΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) πραγματοποίησε στο γραφείο του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού κ. Μιχάλης Κορρές και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς. Από πλευράς της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κ. Δημήτρης Κοντούσιας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Παντελής Χαβιάρας, καθώς και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ κ. Παρασκευάς Λιντζέρης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των ψυκτικών και ειδικότερα η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573, ο οποίος αφορά στον περιορισμό των εκπομπών φθοριούχων αερίων στα συστήματα ψύξης, κλιματισμού και στις αντλίες θερμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε από την Ο.Ψ.Ε η ανάγκη επικαιροποίησης της κατάρτισης των τεχνικών ψυκτικών, μέσω συνεργασίας της Ο.Ψ.Ε., της ΓΣΕΒΕΕ και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ώστε οι επαγγελματίες του κλάδου να είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της εντατικοποίησης των ελέγχων στον κλάδο, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού ψηφιακού μητρώου αδειοδοτημένων ψυκτικών, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της νομιμότητας στην αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ανάγκη άμεσης έναρξης της διαδικασίας θεώρησης των αδειών των αδειούχων ψυκτικών τεχνικών. Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της Ο.Ψ.Ε. κ. Δημήτρη Κοντούσια, αρκετοί επαγγελματίες αδυνατούν σήμερα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς έργων, καθώς οι άδειές τους έχουν λήξει.

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκε και η πρωτοβουλία επιμόρφωσης που υλοποιείται μέσω του αδειοδοτημένου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης της ΓΣΕΒΕΕ και του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη συμβολή της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος. Το πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού και αφορά τόσο πρακτικές δεξιότητες όσο και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και των εναλλακτικών τους. Από την έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν ήδη συγκροτηθεί εννέα τμήματα κατάρτισης και έχουν εκπαιδευτεί περίπου 200 επαγγελματίες, ενώ τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί και η παροχή επίσημης πιστοποίησης μέσω του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών υποχρεούνται να προχωρούν στη θεώρηση των αδειών. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα εξεταστεί η έκδοση εγκυκλίου προς τις Περιφέρειες για την ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας, ενώ χαρακτήρισε θετική την πρόταση για σύσταση επιτροπής με στόχο την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό και γόνιμο κλίμα, με κοινή δέσμευση όλων των πλευρών για συνέχιση της συνεργασίας και για την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν τον κλάδο των αδειοδοτημένων τεχνικών επαγγελμάτων και θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

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