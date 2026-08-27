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Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Αλέξη Τσίπρα
Επιχειρήσεις
16:29 - 27 Αυγ 2026

Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Αλέξη Τσίπρα

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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κ. Αλέξη Τσίπρα, πραγματοποίησε την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), ο Πρόεδρος, κ. Γ. Καββαθάς.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, βρέθηκαν οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και οι προτεραιότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε αναλυτικά το σύνθετο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, πάνω στο έδαφος των συνεπειών της περιόδου των μνημονίων, αλλά και των επάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών, καθώς και τα σημαντικότερα αιτήματα του κλάδου. Συνολικά, από την πλευρά του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ αναδείχθηκε το ζήτημα της τάσης συγκέντρωσης της αγοράς, με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν, σοβαρά προβλήματα, λόγω της έλλειψης πολιτικών στοχευμένων στις ανάγκες τους.

Αναλυτικότερα, τα θέματα στα οποία εστιάστηκε η συνάντηση ήταν η φορολογική πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι (υψηλός συντελεστής ΦΠΑ, ιδίως σε κλάδους όπως η εστίαση, τεκμαρτή φορολόγηση, τέλος επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου, έλλειψη αφορολόγητου ορίου), το έλλειμμα πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενόψει και της απουσίας κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, η συσσώρευση ιδιωτικού χρέους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και η ανάγκη μιας καλύτερα σχεδιασμένης ρύθμισης χρεών, με κούρεμα των προσαυξήσεων και αύξηση των δόσεων, καθώς και συμπερίληψη του συνόλου του υφιστάμενου χρέους, ώστε η αποπληρωμή να είναι βιώσιμη για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και το ζήτημα του κόστους της ενέργειας, το οποίο εκτοξεύει το λειτουργικό κόστος ειδικά για τις πιο ενεργοβόρες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,.

Από την ΓΣΕΒΕΕ, παρόντες στη συνάντηση ήταν, εκτός του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Καββαθά, ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και μέλος του προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Παναγιώτης Αρσονιάδης, Δ’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς, Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Σταμάτης Βαρδαρός, Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ο κ. Γιώργος Θανόπουλος, Επικεφαλής της Μονάδας Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και η κ. Δανάη Κολτσίδα, επιστημονικό στέλεχος της ίδιας Μονάδας. Τον κ. Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν ο κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, και ο κ. Αργύρης Μπεντενιώτης, Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της ΕΛΑΣ.

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