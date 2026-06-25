Διατακτικές σίτισης: Ανάσα για τους εργαζόμενους, ισχυρό εργαλείο διατήρησης προσωπικού

Τη σημασία των διατακτικών σίτισης για την στήριξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων αλλά και για την διατήρηση του προσωπικού στις επιχειρήσεις αναδεικνύει η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Παροχή Σίτισης: Έρευνα Χρήσης και Αντιλήψεων» που παρουσιάστηκε σήμερα στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ. Είναι ενδεικτικό πως 1 στους 4 εργαζομένους λαμβάνει παροχή σίτισης από τον εργοδότη του, ενώ περισσότερες από 2 στις 3 επιχειρήσεις εκτιμούν πως η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης ή και διατήρησης προσωπικού.

Η δυνατότητα των επιχειρήσεων να χορηγούν, ως επιπλέον παροχή προς τους εργαζόμενους τους, κάρτα ή διατακτικές σίτισης, ώστε να καλύπτουν μέρος των διατροφικών αναγκών τους, αποτελεί μία όλο και πιο διαδεδομένη πρακτική από την πλευρά των επιχειρήσεων και στην Ελλάδα.

Σε μία εποχή κατά την οποία, η στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων, αποτελεί προτεραιότητα, η διερεύνηση της εμπειρίας και των στάσεων των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων της χώρας μας έναντι του θεσμού της παροχής σίτισης, υπό μορφή κάρτας ή διατακτικών, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα στην χώρα μας περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόμενους λαμβάνει παροχή σίτισης από τον εργοδότη του, είτε τακτικά είτε περιστασιακά ενώ η πλειοψηφία των εργαζομένων λαμβάνει την παροχή σίτισης εδώ και πάνω από 3 χρόνια (46,7%) ή για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ ενός και τριών ετών (42,4%).

Οι κυρίαρχοι λόγοι για την παροχή σίτισης από την μεριά των επιχειρήσεων είναι η στήριξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων (62,5%), τα φορολογικά οφέλη (54,2%), η διατήρηση του προσωπικού (40,0%) αλλά και λόγοι που σχετίζονται με την εταιρική κουλτούρα και την κοινωνική ευθύνη (39,2%).

Όσον αφορά τους εργαζόμενους οι τρεις στους τέσσερις αξιολογούν την παροχή σίτισης ως αρκετά/πολύ σημαντική με περισσότερους από τους μισούς (52,7%) να θεωρούν ότι το παρεχόμενο ποσό τους επιτρέπει να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για την αγορά τροφίμων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας στους δύο εργαζόμενους δηλώνει ότι η λήψη της παροχής σίτισης συμβάλλει στο να έχει λιγότερο άγχος για την κάλυψη των δαπανών διατροφής, ενώ το 55,4% θεωρεί την παροχή σίτισης και ως μια πρακτική λύση για την καθημερινή διατροφή.

Παράλληλα φαίνεται ότι βελτιώνει και την ικανοποίηση των εργαζομένων αφού η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (67,5%) εκτιμά ότι η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης ή και διατήρησης προσωπικού.

Η έρευνα που περιγράφει την εμπειρία των εργαζομένων , αλλά και τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν χορηγούν την συγκεκριμένη παροχή, καθώς και τη γενική αξιολόγηση της επισημαίνει ότι η ύπαρξη επιπλέον φορολογικών κινήτρων, θα οδηγούσε αρκετές επιχειρήσεις (71,3%) που δεν χορηγούν σήμερα παροχή σίτισης στο προσωπικό τους να επανεξετάσουν την απόφαση τους.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς τόνισε στην εισαγωγική του ομιλία: «Η παροχή σίτισης στους εργαζόμενους αποτελεί μια ουσιαστική και πρακτική μορφή στήριξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής και οι τιμές των τροφίμων πιέζουν έντονα τα νοικοκυριά. Τα ευρήματα των ερευνών αναδεικνύουν ότι τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να προσφέρουν τέτοιες παροχές στο προσωπικό τους. Πρόκειται για πολιτικές που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και παράλληλα δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να στηρίξουν τους ανθρώπους τους χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει τους εργαζόμενους, χωρίς να προσθέτει νέα βάρη στις επιχειρήσεις, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία συνολικά».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Edenred, Μαρία Βερούχη σχολίασε τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζοντας ότι «οι εταιρικές παροχές δεν αποτελούν πλέον απλά μια πρόσθετη παροχή προς τους εργαζομένους. Αποτελούν μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των ανθρώπων τους και δημιουργεί ευρύτερη αξία για την οικονομία. Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτή την πραγματικότητα με πολύ σημαντικά στοιχεία. Στην Ελλάδα, το ημερήσιο αφορολόγητο όριο της παροχής σίτισης παραμένει αμετάβλητο στα 6 ευρώ εδώ και 22 χρόνια, παρά τις σημαντικές μεταβολές στο κόστος διαβίωσης. Σε μια περίοδο όπου η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων αποτελούν κοινές προτεραιότητες, η παροχή σίτισης μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο. Ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για έναν γόνιμο και τεκμηριωμένο διάλογο μεταξύ της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό ενός θεσμού».

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασαν ο Γιώργος Θανόπουλος, Προϊστάμενος Μονάδας Έρευνας Τεκμηρίωσης Ανάλυσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και η Δανάη Κολτσίδα, Επιστημονικό Στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Σταμάτης Βαρδαρός, Διοικητικός Διευθυντής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ .