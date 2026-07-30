ΔΥΠΑ: Πάνω από 60.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα απασχόλησης στην Αττική

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρουσίασε την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το έργο που έχει υλοποιήσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, καθώς και τις επόμενες δράσεις της, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, οι υποδιοικητές Βασίλης Γεωργιάδης, Στέφανος Πολυμενόπουλος και Τόνια Αράχωβα, στελέχη της υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι επιμελητηρίων, επιχειρηματικών και παραγωγικών φορέων της Αττικής.

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκε το αποτύπωμα των παρεμβάσεων της ΔΥΠΑ στην Αττική, με έμφαση στις δράσεις που συνδέουν την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Στο διάστημα από 1η Αυγούστου 2019 έως 30 Ιουνίου 2026, η ΔΥΠΑ υλοποίησε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής 51 προγράμματα απασχόλησης, από τα οποία ωφελήθηκαν συνολικά 60.690 πολίτες. Συγκεκριμένα, 22.002 άτομα εντάχθηκαν σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 16.610 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 15.488 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης, ενώ 6.590 έλαβαν στήριξη μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κοινωνική διάσταση των προγραμμάτων, καθώς το 63% των ωφελουμένων είναι γυναίκες, το 36% νέοι έως 29 ετών, το 29% άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 42% αφορά μακροχρόνια ανέργους. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι κατευθύνονται σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η υπηρεσία έχει θέσει σε εφαρμογή 12 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Αττική, οι συνολικοί ωφελούμενοι ανέρχονται σε 191.099, εκ των οποίων 59.506 είναι άνεργοι και 131.593 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες αποτελούν το 63% των συμμετεχόντων, καθώς ανέρχονται σε 121.051.

Οι δράσεις κατάρτισης επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, 115.760 άτομα εκπαιδεύτηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 55.907 σε πράσινες δεξιότητες και 11.498 στον οικονομικό εγγραμματισμό, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητα τόσο των ανέργων όσο και των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της Αττικής έχουν φοιτήσει 14.345 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 3.224. Αντίστοιχα, στις ΣΑΕΚ έχουν εγγραφεί 6.474 σπουδαστές, από τους οποίους 812 έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Συνολικά, 20.819 νέοι έχουν ενταχθεί στις εκπαιδευτικές δομές της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής.

Ξεχωριστή θέση στις δράσεις της υπηρεσίας κατέχουν και οι πρωτοβουλίες του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Ρέντη, το οποίο υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα για ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών στην Ελευσίνα και το Θριάσιο Πεδίο, καθώς και για εργαζομένους και πρώην εργαζομένους σε κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους, όπως τα ναυπηγεία και η ΛΑΡΚΟ. Παράλληλα, αναπτύσσονται δράσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κρατούμενους, αποφυλακισμένους και κοινωνικά αποκλεισμένους πολίτες, σε συνεργασία με οργανισμούς όπως η UNICEF, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η Αττική είναι η μεγαλύτερη και πιο σύνθετη αγορά εργασίας της χώρας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΔΥΠΑ παρεμβαίνει με σχέδιο, στοχευμένα προγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στηρίζουμε την απασχόληση, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, επενδύουμε σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, στους νέους, στους ανέργους άνω των 55 ετών και στους μακροχρόνια ανέργους. Συνεχίζουμε με ακόμη στενότερη σύνδεση των πολιτικών απασχόλησης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και με την παραγωγική δυναμική κάθε περιοχής».

Τα επόμενα βήματα

Ο σχεδιασμός της ΔΥΠΑ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής προβλέπει την ανάπτυξη ακόμη πιο στοχευμένων τοπικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας, την περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης επιχειρήσεων και ανέργων, την επέκταση των προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, τη συνέχιση της στήριξης γυναικών, νέων, ανέργων άνω των 55 ετών και μακροχρόνια ανέργων, καθώς και τη στενότερη συνεργασία των ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ με την παραγωγική διαδικασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, ο μέσος μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής μειώθηκε κατά 24,9% την περίοδο 2019-2025, εξέλιξη που, όπως επισημαίνεται, αναδεικνύει τη σημασία της συνέχισης και περαιτέρω ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με τοπικό προσανατολισμό.

Η ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε πολιτικές που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και διευκολύνουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.