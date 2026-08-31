ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά
07:10 - 31 Αυγ 2026

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 31 Αυγούστου θα καταβληθούν 556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν000ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΘΟ: Η κυβέρνηση συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων
Πολιτική

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΘΟ: Η κυβέρνηση συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ
Ειδήσεις

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΑ: €180.870.552,89 καταβάλλονται σε 570.792 δικαιούχους την Δευτέρα 31/08/2026
Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: €180.870.552,89 καταβάλλονται σε 570.792 δικαιούχους την Δευτέρα 31/08/2026

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου

Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές
Οικονομία

Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων
Ειδήσεις

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/08/2026 - 10:45

ΕΣΠ: Οι εκπτώσεις τελειώνουν – Η αξία της τοπικής αγοράς παραμένει

Ειδήσεις
31/08/2026 - 10:20

Νεπάλ: Τουλάχιστον 919 νεκροί και 4.800 αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες

Ειδήσεις
31/08/2026 - 10:14

Κύπρος: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι στο ναυάγιο της Κερύνειας

Πολιτική
31/08/2026 - 10:08

Φλωρίδης: Ο Σαμαράς πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ – «Άλογο που δεν τραβάει» ο Τσίπρας

Ανακοινώσεις
31/08/2026 - 09:59

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,07 εκατ. μετοχές

Ειδήσεις
31/08/2026 - 09:49

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο η αιτία θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα

Ειδήσεις
31/08/2026 - 09:44

Η Κίνα στο στόχαστρο των ΗΠΑ – Ο Μπέσεντ ζητά επανεξέταση των εμπορικών σχέσεων

Ειδήσεις
31/08/2026 - 09:40

Κίνα: Παραμένει συρρικνωμένη η μεταποίηση – Αυξάνονται οι πιέσεις για μέτρα στήριξης

Ειδήσεις
31/08/2026 - 09:36

Ιράν: Υπερδεξαμενόπλοιο στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε δύο νάρκες στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/08/2026 - 09:29

Ήπειρος: Αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/08/2026 - 09:24

Eurobank: Αγορά1,08 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι 4,94 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/08/2026 - 09:22

Τζάνειο: Άνδρας με διαμπερές τραύμα στον ώμο – Τι είπε στην αστυνομία

Επιχειρήσεις
31/08/2026 - 09:15

Shein: Από τα $100 δισ. στα $26 δισ. η αποτίμηση – Το μεγάλο στοίχημα της IPO

Χρηματιστήρια
31/08/2026 - 09:10

Ασιατικές αγορές: Απώλειες μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
31/08/2026 - 08:56

Γερμανία: Οι επιχειρήσεις κατευθύνουν το 10% των επενδύσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Πολιτική
31/08/2026 - 08:47

Τι σχεδιάζει η ΕΛΑΣ στην οικονομία – Παραγωγική ανασυγκρότηση και φορολογική δικαιοσύνη

Γρηγόρης Νικολόπουλος
31/08/2026 - 08:46

Η ΔΕΘ πεδίο «φιλανθρωπίας» και παροχολογίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/08/2026 - 08:31

Θερινές εκπτώσεις: Αυλαία με χαμηλότερο τζίρο – €400 εκατ. κάτω από τον αρχικό στόχο

Πολιτική
31/08/2026 - 08:19

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η ώρα των υπογραφών για την αμυντική συμφωνία €3 δισ. Ελλάδας-Ισραήλ

Οικονομία
31/08/2026 - 08:12

Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.700 προϊόντα – Τι αλλάζει στο ράφι

Εμπορεύματα
31/08/2026 - 08:06

Πετρέλαιο: «Άλμα» σχεδόν 5% μετά τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Γιώργος Ραυτόπουλος
31/08/2026 - 08:00

Μια αρνητική εξέλιξη για την Ευρώπη

Εργασιακά
31/08/2026 - 07:10

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:43

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:17

Βαρθολομαίος για την οικολογική κρίση: Ο σύγχρονος «ανθρωποθεός» καταστρέφει τον πλανήτη

Πολιτική
30/08/2026 - 21:50

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΘΟ: Η κυβέρνηση συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων

Οικονομία
30/08/2026 - 21:45

Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:45

Νετανιάχου κατά ΕΕ για την Κύπρο: Σιωπά απέναντι στην τουρκική κατοχή

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:30

Κόστα μετά το «όχι» της Ισλανδίας στην ΕΕ: Να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:29

Κυψέλη: Νεκρό έμβρυο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ