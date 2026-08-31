Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 31 Αυγούστου θα καταβληθούν 556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.
- Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν000ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Στις 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.