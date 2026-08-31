Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 31 Αυγούστου θα καταβληθούν 556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.

ευρώ σε δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

ευρώ σε δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

ευρώ σε δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων). Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

ευρώ σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: