ΔΥΠΑ: Έως 6 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας

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Παραμένει σε εξέλιξη η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 41 ειδικοτήτων με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν νέοι ηλικίας από 15 έως 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου και κατά την ημερομηνία εγγραφής δεν συμμετέχουν σε εκπαίδευση ή κατάρτιση και δεν εργάζονται.

Το πρόγραμμα μαθητείας είναι αμειβόμενο και παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Η αμοιβή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας την εβδομάδα ή στα 163 ευρώ για πέντε ημέρες την εβδομάδα, με τη διάρκεια του προγράμματος να ανέρχεται σε δύο έτη.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με τη χρήση κωδικών TAXISnet.

Η σχετική διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Παράλληλα, στη διάθεση των υποψηφίων βρίσκεται ο ψηφιακός σύμβουλος DYPA_GO, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση και καθοδήγηση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα μαθητείας

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει το σύστημα Μαθητείας από το 1952, συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στις σχολές με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι μαθητές πραγματοποιούν κατά τις πρωινές ώρες τη μαθητεία τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητα που έχουν επιλέξει. Το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Μέσα από αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης, οι μαθητευόμενοι αποκτούν συνδυαστικά θεωρητική κατάρτιση, πρακτικές δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία, ενισχύοντας τις προοπτικές ομαλής εισόδου τους στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ έχουν, μεταξύ άλλων, τα εξής δικαιώματα και παροχές:

Μαθητεύουν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, λαμβάνοντας αμοιβή και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα.

και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα. Διδάσκονται από έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Λαμβάνουν επίδομα στέγασης ύψους 240 ευρώ τον μήνα και επίδομα σίτισης 9 ευρώ ημερησίως , εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

και , εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έχουν δικαίωμα σπουδαστικής άδειας έως 30 ημέρες με αποδοχές.

Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Οι 41 ειδικότητες

Για το σχολικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες 41 ειδικότητες:

Αισθητικής Τέχνης

Αργυροχρυσοχοΐας

Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

Βοηθός Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός Φαρμακείου

Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας

Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου

Κομμωτικής Τέχνης

Κτιριακών Έργων

Μαγειρικής Τέχνης

Μηχανοτεχνίτης Έλασης Αλουμινίου

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ξυλουργών – Επιπλοποιών

Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων

Τεχνίτης Αμαξοστοιχιών και Ηλεκτροκίνητου Τροχαίου Υλικού Σιδηροδρόμων

Τεχνίτης Αμαξωμάτων

Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών

Τεχνίτης Γραμμής Σιδηροδρόμων

Τεχνίτης Δομής και Επιφανειών Αεροσκαφών

Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας

Τεχνίτης Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής

Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)

Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας

Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

Ωρολογοποιίας

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας προβλέπει την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων στις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από τις 8 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα δημοσιοποιηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ.