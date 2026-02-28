ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: «Time out» στο Μητρώο λόγω ευρωπαϊκής αντιστοίχισης
Φορολογία
13:05 - 28 Φεβ 2026

ΑΑΔΕ: «Time out» στο Μητρώο λόγω ευρωπαϊκής αντιστοίχισης

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεκινά από την 1η Μάρτη και θα διαρκέσουν μέχρι την 10η Μαρτίου 2026 η διαδικασία προσαρμογής του Μητρώου της ΑΑΔΕ στη νέα ευρωπαϊκή ταξινόμηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των υφιστάμενων κωδικών.   

Η όλη διαδικασία είναι προσωρινή, καθώς οι ψηφιακές εφαρμογές θα επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης και της ευθυγράμμισης των δεδομένων με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Πάντως, όσοι και όσες θέλουν, άμεσα, να κάνουν αλλαγές στο φορολογικό μητρώο (και ειδικά σε μεταβολές δραστηριοτήτων ή Κωδικών Δραστηριοτήτων) έχουν τη δυνατότητα μόνο μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, να το κάνουν, ακόμη και από το σπίτι τους, μέσω διαδικτύου. Εναλλακτικά θα πρέπει να περιμένουν, ώστε να κάνουν τις προσαρμογές που θέλουν, μετά τις 10 Μαρτίου 2026, καθώς μέχρι τότε οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ θα τεθούν σε προσωρινή παύση λειτουργίας.

Ουσιαστικά, λόγω της διαδικασίας της ΑΑΔΕ για αυτόματη αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις με βάση τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα και την προσωρινή απενεργοποίηση του Μητρώου, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα για ενάρξεις, μεταβολές στοιχείων ή διακοπές δραστηριότητας. Παράλληλα, οι πολίτες θα περιοριστούν στις καθημερινές ψηφιακές συναλλαγές, καθώς δεν θα μπορούν να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικαιροποίηση και αντιστοίχιση 1,9 εκατομμυρίων ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Έτσι, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους φορολογουμένους. Ωστόσο, μόλις το σύστημα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών, μόλις αυτές επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Οι οδηγίες του Γ. Πιτσιλή

Αναλυτικά, με βάση τις οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή η ΑΑΔΕ θα γίνει αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων βάσει του εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης. Οι νέοι ΚΑΔ καταχωρούνται συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο Οι ισχύοντες ΚΑΔ στις 01.03.2026 θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος 5 ψηφία. Οι νέοι ΚΑΔ αντικαθιστούν τους παλαιούς στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά στην διαδικασία αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

-αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους

-κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης

-διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο, με ημερομηνία αυτής την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» και «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού» έως την 01 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου.

- Σε περίπτωση που μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ., η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

- Οι φορολογούμενοι δύναται να προβούν σε επισκόπηση για την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης και τους νέους ΚΑΔ όπως έχουν προκύψει από τη διαδικασία της οίκοθεν αντιστοίχισης, ανατρέχοντας στην τρέχουσα εικόνα και στο ιστορικό μεταβολών τους από την εφαρμογή «Βεβαιώσεις Μητρώου» στην πλατφόρμα "Μητρώο και Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

- Οι φορολογούμενοι που θα προβούν σε καταχώριση/μεταβολή/διακοπή υφιστάμενου κωδικού αριθμού δραστηριότητας υποβάλλουν δήλωση μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της ημερομηνίας αντιστοίχισης και η δήλωση εξετάζεται. Επίσης η δήλωση υποβάλλεται και στην περίπτωση καταχώρισης/μεταβολής/διακοπής ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού η οποία γίνεται στην εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού», εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην Έδρα της επιχείρησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης
Οικονομία

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Φορολογία

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 23:35

Wall Street: Ο Dow Jones σε νέα υψηλά παρά τους «κραδασμούς»

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 22:59

Theon: Διανομή μερίσματος €0,31 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η καταβολή

Πολιτική
04/06/2026 - 22:45

Ανδρουλάκης: Αρκετά τα δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος – Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:30

Ισραήλ: Ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την κυβενρητική αλλαγή

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:16

Ουκρανικό: Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Πούτιν – Έτοιμος για συνάντηση ο Ζελένσκι

Οικονομία
04/06/2026 - 22:06

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Υγεία
04/06/2026 - 22:00

Παιδικό Τραύμα: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 21:44

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 21:25

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει

Πολιτική
04/06/2026 - 21:01

Δημοσκόπηση: Η ΕΛΑΣ δεύτερη με απόσταση 13,3% από τη ΝΔ – Οι πολίτες «ψηφίζουν» κυβέρνηση συνεργασίας

Υγεία
04/06/2026 - 21:00

Όταν ο φόβος της απόρριψης σε κάνει να μη ζητάς αυτό που θέλεις

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:36

Πούτιν: Με αμοιβαίους συμβιβασμούς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει σύντομα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:10

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον του Τραμπ, όχι του Μπάιντεν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:55

Ορμούζ: Τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου «έσπασαν» τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:49

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:36

Intracom: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% του κεφαλαίου

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 19:14

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:05

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Οικονομία
04/06/2026 - 18:53

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:46

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

Πολιτική
04/06/2026 - 18:38

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν

Magazino
04/06/2026 - 18:33

Politico: Το Μουντιάλ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Μακρόν να επωφεληθεί πολιτικά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04/06/2026 - 18:21

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Ναυτιλία
04/06/2026 - 18:18

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα

Ομόλογα
04/06/2026 - 18:03

BofA: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα βρετανικά ομόλογα παρά την αβεβαιότητα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:00

Ένοπλες δυνάμεις: Ξεκίνησε η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό

Πολιτική
04/06/2026 - 17:57

Πλεύρης: Η επιτυχία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης εξαρτάται από τις επιστροφές

Πολιτική
04/06/2026 - 17:50

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
04/06/2026 - 17:48

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:45

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ