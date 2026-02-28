ΑΑΔΕ: «Time out» στο Μητρώο λόγω ευρωπαϊκής αντιστοίχισης

Ξεκινά από την 1η Μάρτη και θα διαρκέσουν μέχρι την 10η Μαρτίου 2026 η διαδικασία προσαρμογής του Μητρώου της ΑΑΔΕ στη νέα ευρωπαϊκή ταξινόμηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των υφιστάμενων κωδικών.

Η όλη διαδικασία είναι προσωρινή, καθώς οι ψηφιακές εφαρμογές θα επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης και της ευθυγράμμισης των δεδομένων με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Πάντως, όσοι και όσες θέλουν, άμεσα, να κάνουν αλλαγές στο φορολογικό μητρώο (και ειδικά σε μεταβολές δραστηριοτήτων ή Κωδικών Δραστηριοτήτων) έχουν τη δυνατότητα μόνο μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, να το κάνουν, ακόμη και από το σπίτι τους, μέσω διαδικτύου. Εναλλακτικά θα πρέπει να περιμένουν, ώστε να κάνουν τις προσαρμογές που θέλουν, μετά τις 10 Μαρτίου 2026, καθώς μέχρι τότε οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ θα τεθούν σε προσωρινή παύση λειτουργίας.

Ουσιαστικά, λόγω της διαδικασίας της ΑΑΔΕ για αυτόματη αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις με βάση τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα και την προσωρινή απενεργοποίηση του Μητρώου, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα για ενάρξεις, μεταβολές στοιχείων ή διακοπές δραστηριότητας. Παράλληλα, οι πολίτες θα περιοριστούν στις καθημερινές ψηφιακές συναλλαγές, καθώς δεν θα μπορούν να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικαιροποίηση και αντιστοίχιση 1,9 εκατομμυρίων ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Έτσι, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους φορολογουμένους. Ωστόσο, μόλις το σύστημα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών, μόλις αυτές επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Οι οδηγίες του Γ. Πιτσιλή

Αναλυτικά, με βάση τις οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή η ΑΑΔΕ θα γίνει αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων βάσει του εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης. Οι νέοι ΚΑΔ καταχωρούνται συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο Οι ισχύοντες ΚΑΔ στις 01.03.2026 θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος 5 ψηφία. Οι νέοι ΚΑΔ αντικαθιστούν τους παλαιούς στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά στην διαδικασία αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

-αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους

-κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης

-διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο, με ημερομηνία αυτής την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» και «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού» έως την 01 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου.

- Σε περίπτωση που μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ., η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

- Οι φορολογούμενοι δύναται να προβούν σε επισκόπηση για την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης και τους νέους ΚΑΔ όπως έχουν προκύψει από τη διαδικασία της οίκοθεν αντιστοίχισης, ανατρέχοντας στην τρέχουσα εικόνα και στο ιστορικό μεταβολών τους από την εφαρμογή «Βεβαιώσεις Μητρώου» στην πλατφόρμα "Μητρώο και Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

- Οι φορολογούμενοι που θα προβούν σε καταχώριση/μεταβολή/διακοπή υφιστάμενου κωδικού αριθμού δραστηριότητας υποβάλλουν δήλωση μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της ημερομηνίας αντιστοίχισης και η δήλωση εξετάζεται. Επίσης η δήλωση υποβάλλεται και στην περίπτωση καταχώρισης/μεταβολής/διακοπής ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού η οποία γίνεται στην εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού», εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην Έδρα της επιχείρησης.