ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Νέο πλαίσιο για την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων φέρνει η εγκύκλιος Ε.2038/2026 της ΑΑΔΕ, η οποία δίνει απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα αγροτών, συνεταιρισμών και επιχειρήσεων. Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει πότε απαιτείται ψηφιακό δελτίο αποστολής, ποιες εξαιρέσεις ισχύουν, τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές και πώς αντιμετωπίζονται περιπτώσεις όπως η διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο ή η μεταφορά προϊόντων μεταξύ χωραφιών.

Οι βασικές διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ

Με την εγκύκλιο προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις που διακινούν αγροτικά προϊόντα.

«Αντίστροφη Διακίνηση» από τον αγοραστή

Το παραστατικό διακίνησης για αγρότη του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ μπορεί να εκδίδεται πριν από την έναρξη της μεταφοράς από τον αντισυμβαλλόμενο, όπως έμπορο, συνεταιρισμό ή ελαιοτριβείο, με την ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση». Η δυνατότητα αυτή ισχύει ακόμη και όταν η μεταφορά γίνεται με όχημα του ίδιου του παραγωγού.

Δεν απαιτείται δελτίο για μεταφορές έως 10 χιλιόμετρα

Η μεταφορά αγροτικών προϊόντων μεταξύ χωραφιών, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αποθηκευτικών χώρων του ίδιου παραγωγού εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού παραστατικού, εφόσον η απόσταση δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόμετρα, ανεξάρτητα από το αν οι χώροι έχουν δηλωθεί στο Μητρώο.

Τι γίνεται όταν πέφτει το διαδίκτυο ή το ρεύμα

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η διακίνηση των προϊόντων δεν σταματά σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης. Το παραστατικό εκδίδεται με ειδική ένδειξη και διαβιβάζεται στο myDATA αμέσως μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία.

Όταν η έκδοση πραγματοποιείται εκτός εγκατάστασης και δεν είναι δυνατή η χρήση της εφαρμογής myDATAapp, μπορεί να εκδοθεί χειρόγραφο παραστατικό, το οποίο διαβιβάζεται μεταγενέστερα μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp.

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές

Ξεχωριστές οδηγίες δίνονται για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές και στις λοιπές υπαίθριες αγορές.

Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής

Για κάθε διακίνηση προϊόντων προς λαϊκή αγορά εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής.

Ψηφιακή υποχρέωση από τις 12 Οκτωβρίου 2026

Μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου 2026 το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής μπορεί να εκδίδεται χειρόγραφα. Από τις 12 Οκτωβρίου 2026 η έκδοσή του γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακή.

Επιστροφή αδιάθετων προϊόντων

Τα προϊόντα που δεν πωλήθηκαν επιστρέφουν με το ίδιο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, ενώ κατά την άφιξη στις εγκαταστάσεις του παραγωγού εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.

Συμμετοχή σε περισσότερες από μία λαϊκές

Όταν ο παραγωγός συμμετέχει διαδοχικά σε περισσότερες λαϊκές αγορές χωρίς να επιστρέψει στην έδρα του, αρκεί το αρχικό Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται όλες οι αγορές που θα επισκεφθεί.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων μπορούν να διακινούν και να επιστρέφουν προϊόντα για περισσότερες υπαίθριες αγορές με το ψηφιακό παραστατικό αγοράς του προμηθευτή ή του χονδρεμπόρου, εφόσον σε αυτό αναγράφονται οι σχετικές ημερομηνίες και τα στοιχεία των αγορών.

Οι 10 απαντήσεις που ενδιαφέρουν περισσότερο τους αγρότες

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ απαντά στα συχνότερα ερωτήματα των παραγωγών και των επιχειρήσεων. Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

1. Από πότε ισχύει η υποχρεωτική έκδοση ψηφιακών παραστατικών;

Η Α' Φάση εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

2. Πότε ενεργοποιείται η Β' Φάση;

Οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής αποθεμάτων γίνονται υποχρεωτικές από τις 12 Οκτωβρίου 2026.

3. Τι ισχύει για τους ελαιοπαραγωγούς;

Παρατείνεται έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 η απαλλαγή από την έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής για τη μεταφορά ελαιοκάρπου προς το ελαιοτριβείο, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εγκύκλιος.

4. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ εκδίδουν ψηφιακό δελτίο;

Όχι. Την υποχρέωση αναλαμβάνει ο λήπτης των προϊόντων, μέσω Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής ή, όπου προβλέπεται, με «Αντίστροφη Διακίνηση».

5. Μπορεί να εκδώσει το παραστατικό ο έμπορος ή ο συνεταιρισμός;

Ναι, πριν από την έναρξη της διακίνησης, με την ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση».

6. Πώς γίνεται η διακίνηση προς και από τις λαϊκές αγορές;

Με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, το οποίο έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 μπορεί να είναι χειρόγραφο.

7. Τι γίνεται όταν ένας παραγωγός συμμετέχει σε περισσότερες λαϊκές;

Αρκεί ένα Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, στο οποίο αναγράφονται όλες οι αγορές.

8. Χρειάζεται δελτίο για μεταφορά μεταξύ χωραφιών;

Όχι, όταν η απόσταση δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόμετρα.

9. Ποιο εργαλείο παρέχει η ΑΑΔΕ;

Την εφαρμογή myDATAapp για την έκδοση ψηφιακών παραστατικών από κινητές συσκευές.

10. Τι γίνεται σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος;

Η συναλλαγή δεν διακόπτεται. Το παραστατικό εκδίδεται κανονικά και διαβιβάζεται μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά στο 1521 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-20:00, χωρίς χρέωση) είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας την ενότητα «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA – Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής».