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ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής
Επιχειρήσεις
10:21 - 28 Ιουλ 2026

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρό ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα (27/7), στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, η κρίσιμη ενημερωτική ημερίδα με αντικείμενο «Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής». Η εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Ε.Β.Ε.Π. και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσέλκυσε τις παραγωγικές τάξεις και τους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Στην εκδήλωση έδωσε δυναμικό «παρών» ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Βασίλη Κορκίδη τόσο για τη φιλοξενία όσο και για την πρωτοβουλία να πραγματοποιηθεί μία τέτοια ενημέρωση, ένας άνθρωπος που ούτως ή άλλως, όπως τόνισε ο κύριος Πιτσιλής, «είχε από το 2018 αντιληφθεί τη σημασία της ψηφιοποίησης των διαδικασιών στη διακίνηση των εμπορευμάτων». Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον χώρο φιλοξενίας, τονίζοντας τη σημειολογία της εκδήλωσης στο Ε.Β.Ε.Π. όπου επιπλέον πρόσφατα έγινε και η έναρξη λειτουργίας του 4ου My Point της ΑΑΔΕ.

«Το ζήτημα του ψηφιακού δελτίου αποστολής είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εμπορευματική κοινότητα, εδώ είμαστε και στον Πειραιά, την καρδιά της διαμετακόμισης και έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να αναβαθμίσουμε τη διαφάνεια στις συναλλαγές αυτές» επισήμανε χαρακτηριστικά ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, συμπληρώνοντας με έμφαση: «Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν έχει επίπτωση μόνο στη διοίκηση· ωφελούμαστε όλοι από αυτό» συμπλήρωσε, σχολιάζοντας επίσης ότι ακόμη και η πιστοληπτική αξιοπιστία της χώρας οφείλεται στις προσπάθειες που γίνονται μέσω εφαρμογών όπως το myDATA και άλλων που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια.

«Προφανώς η αλλαγή συνηθειών φέρνει στην αρχή μια αναστάτωση, αλλά η ωφέλεια είναι μεγαλύτερη για τις επιχειρήσεις που θα νιώθουν πιο ασφαλείς γνωρίζοντας επακριβώς τη διακίνηση των εμπορευμάτων τους», πρόσθεσε.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης, επιβεβαίωσε τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στο πεδίο των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων από το 2018 μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου δεν παρέλειψε να καταθέσει με ρεαλισμό τόσο τα θετικά σημεία όσο και τις υφιστάμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή τους δραστηριότητα. «Εμείς θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά, όμως θέλουμε να κάνουμε βήματα σωστά», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Κορκίδης, θέτοντας και τις συγκεκριμένες προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. για μια στοχευμένη ψηφιοποίηση, η οποία οφείλει να λειτουργεί διευκολυντικά και αναπτυξιακά για την ίδια την αγορά.

Μεταξύ άλλων, το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει τη διευκόλυνση των ΜμΕ μέσω της αυτόματης διασύνδεσης συστημάτων, της offline λειτουργίας, της παροχής δωρεάν εφαρμογής, καθώς και τη θέσπιση μεταβατικής περιόδου χωρίς πρόστιμα με ελέγχους βάσει ρίσκου.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβαν ο κ. Χάρης Σγουρός, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων της ΑΑΔΕ, και ο κ. Απόστολος Κοτζίνος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της ΑΑΔΕ. Τα δύο εξειδικευμένα στελέχη προχώρησαν σε μια αναλυτική ενημέρωση, δίνοντας σαφείς οδηγίες και επεξηγώντας τη διαδικασία έκδοσης και διαβίβασης των δεδομένων βήμα προς βήμα. Με τη χρήση λεπτομερών διαφανειών (slides), ανέλυσαν τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα γύρω από την πλατφόρμα myDATA, επιλύοντας πρακτικά ζητήματα και απαντώντας σε ερωτήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Στον συντονισμό και τη διοργάνωση της επιτυχημένης ημερίδας συνέβαλε ενεργά και ο λογιστής-φοροτεχνικός, σύμβουλος επιχειρήσεων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., κ. Αντώνιος Μουζάκης, εκπροσωπώντας τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το σκέλος της ανοιχτής συζήτησης, η οποία τροφοδοτήθηκε και από τις πολυάριθμες ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Τις αξιέπαινες προσπάθειες των ανώτερων στελεχών για την παροχή κρίσιμων διευκρινίσεων σχετικά με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και την εφαρμογή του συμπλήρωσε ειδικότερα στον τομέα των τελωνείων και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών, κυρία Αικατερίνη Μυρισίδου, εκπροσωπώντας τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) της ΑΑΔΕ, κ. Δημήτριο Μπουρίκο.

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