ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ολοκληρώθηκε χθες, 24 Ιουλίου 2026, η υποβολή των εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι εφαρμογές της ΑΑΔΕ άνοιξαν για την υποβολή των δηλώσεων στις καθορισμένες από το νόμο ημερομηνίες, 13 Μαρτίου 2026 για τα νομικά πρόσωπα και 16 Μαρτίου 2026 για τα φυσικά πρόσωπα.

Ο επαρκής χρόνος που παρασχέθηκε για την υποβολή των δηλώσεων σε συνδυασμό με την έγκαιρη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων, συνέβαλαν και φέτος καθοριστικά στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Φυσικά Πρόσωπα

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά 6.737.763 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 31.672 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με το 2025. Οι δηλώσεις αυτές αντιστοιχούν σε 8.954.982 φυσικά πρόσωπα, έναντι 8.914.700 φυσικών προσώπων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πέρυσι. Υποβάλλονταν δηλαδή, κατά μέσο όρο 51.433 δηλώσεις κάθε μέρα, έναντι 52.803 δηλώσεων πέρυσι, γεγονός που καταδεικνύει ότι η φετινή διαδικασία ήταν ακόμη ομαλότερη. Επίσης, μέχρι χθες υποβλήθηκαν 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 υπόχρεους.

1.357.222 δηλώσεις ήταν προεκκαθαρισμένες, προσφέροντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της δήλωσής τους, επιβεβαιώνοντας απλώς τα στοιχεία της προεκκαθάρισης. Από αυτές, 889.036 δηλώσεις υποβλήθηκαν αυτόματα, ενώ για μόλις 260.431 προεκκαθαρισμένες δηλώσεις οι φορολογούμενοι χρειάστηκε να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση.

Νομικά Πρόσωπα

Υποβλήθηκαν 385.515 εμπρόθεσμες δηλώσεις έναντι 362.682 το 2025, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 23.000 δηλώσεων. Επισημαίνεται ότι ο ημερήσιος ρυθμός υποβολής δηλώσεων φέτος ήταν 2.877, εξίσου ικανοποιητικός με το 2025, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του αριθμού των δηλώσεων που υποβλήθηκαν.

Αμφισβήτηση τεκμηρίων

Από τα συνολικά 358.054 φυσικά πρόσωπα, που φορολογούνται με τα τεκμήρια, σε σύνολο 742.344 ατομικών επιχειρήσεων, μόλις 1.645 εκδήλωσαν πρόθεση αμφισβήτησης των τεκμηρίων. Αντίστοιχα για το φορολογικό έτος 2024, πρόθεση αμφισβήτησης είχαν εκδηλώσει 2.603 φυσικά πρόσωπα, επήλθε δηλαδή μείωση σε ποσοστό 37%.

Περισσότερες πληροφορίες και στατιστικά μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ εδώ.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:

«Η φετινή περίοδος υποβολής δηλώσεων κλείνει με νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Εκ μέρους όλων μας στην ΑΑΔΕ, ευχαριστούμε τους πολίτες που εκπλήρωσαν έγκαιρα την σημαντική αυτή υποχρέωσή τους, καθώς και τους λογιστές – φοροτεχνικούς, που ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ευχαριστούμε επίσης τους φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που απέστειλαν εγκαίρως τα αναγκαία στοιχεία για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τα στελέχη της ΑΑΔΕ, που εργάστηκαν εντατικά για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη έναρξη και ομαλή ροή της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από κοινού, ώστε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων να γίνεται κάθε χρόνο καλύτερη και πιο εύκολη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.»