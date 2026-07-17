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ΑΑΔΕ: Ψηφιακό «σαφάρι» μετά τις δηλώσεις – Έως 50% τα πρόστιμα για λάθη και αδήλωτα εισοδήματα
Φορολογία
08:41 - 17 Ιουλ 2026

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό «σαφάρι» μετά τις δηλώσεις – Έως 50% τα πρόστιμα για λάθη και αδήλωτα εισοδήματα

Γιώργος Αλεξάκης
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Με την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου, η ΑΑΔΕ δρομολογεί το πρώτο κύμα εκτεταμένων ψηφιακών διασταυρώσεων, θέτοντας στο μικροσκόπιο ανακριβείς δηλώσεις, αδήλωτα εισοδήματα και λανθασμένες καταχωρίσεις. Όσοι εντοπιστούν με αποκλίσεις ή παραλείψεις κινδυνεύουν με σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, καθώς τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου που θα προκύψει από τον έλεγχο.

Μάλιστα, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και θα αξιοποιούν τις ψηφιακές διασταυρώσεις της φορολογικής διοίκησης για τον εντοπισμό εισοδημάτων που δεν δηλώθηκαν, αλλά και στοιχείων που δεν συμφωνούν με τα δεδομένα που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Βάσει του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, τα πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος επιβάλλονται κλιμακωτά, ανάλογα με τη διαφορά φόρου που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο. Συγκεκριμένα, αν η διαφορά αντιστοιχεί από 5% έως 20% του αρχικά δηλωθέντος φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο 10% επί της διαφοράς. Όταν η απόκλιση υπερβαίνει το 20% και φτάνει έως το 50%, το πρόστιμο αυξάνεται στο 25%, ενώ εάν ο πρόσθετος φόρος ξεπερνά το 50% του φόρου που είχε αρχικά δηλωθεί, η επιβάρυνση ανέρχεται στο 50% της διαφοράς.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, αλλά διαπιστώνουν πιθανές αστοχίες ή αμφιβολίες σχετικά με τη συμπλήρωση συγκεκριμένων κωδικών, καλούνται να επανελέγξουν τα στοιχεία τους και, εφόσον απαιτείται, να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, καθώς εξακολουθούν να εκκρεμούν περίπου 500.000 δηλώσεις μέχρι να προσεγγιστεί ο περσινός συνολικός αριθμός των 6,9 εκατομμυρίων.

Η παράταση και τα πρόστιμα

Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς την επιβολή προστίμου παραμένει ανοικτή έως τις 24 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η παράταση που έχει δοθεί για τις φετινές δηλώσεις.

Πέρα από τα πρόστιμα, οι φορολογούμενοι που θα βρεθούν με επιπλέον φόρο θα επιβαρυνθούν και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Οι τόκοι υπολογίζονται επί του φόρου που δεν δηλώθηκε εμπρόθεσμα, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά το συνολικό ποσό της οφειλής, ιδιαίτερα όταν οι παραλείψεις αφορούν προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων ή ελλιπών δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή πρόκειται για μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του φορολογουμένου και το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο και για τις ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% της διαφοράς φόρου που θα προκύψει από τον έλεγχο. Ενδεικτικά, αν διαπιστωθεί ότι δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 3.000 ευρώ, πέρα από την καταβολή του κύριου φόρου μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Αντίστοιχα, για ανακριβή δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όταν οι ίδιες μεταβολές επαναλαμβάνονται σε δηλώσεις περισσότερων φορολογικών ετών, υπό προϋποθέσεις επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο.



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