Με την κίνηση αυτή, ουσιαστικά σταμάτησε το σύνολο της πετρελαϊκής παραγωγής της Λιβύης και πυροδότησε ακόμη περισσότερο το κλίμα στη χώρα, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς διάσκεψης για συμφωνία, που θα επιφέρει την ειρήνη στη χώρα της Βόρειας Αφρικής.

Ο ηγέτης της οργάνωσης Οργή του Φεζάν, ο Μπασίρ αλ-Σέιχ, δήλωσε στο Reuters πως η οργάνωσή του έκλεισε τα δύο πετρελαϊκά κοιτάσματα, μόλις δύο ημέρες αφού στο ανατολικό τμήμα της χώρας είχαν κλείσει και άλλες πετρελαιοπηγές.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο η δύναμη του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ ανέστειλε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τα λιμάνια της ανατολικής Λιβύης, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο κατά 50% την παραγωγή.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει επιβεβαίωση από ανεξάρτητη πηγή για το κλείσιμο των κοιτασμάτων, από τα οποία αντλούνται περίπου 400.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Την είδηση ανέφερε μέσω Twitter και ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ.

The Sharara and Elfiell oil fields have been shutdown and the Alwaffa gas pipeline has been closed by the high council of tribe leaders in southern #Libya #Fazzan pic.twitter.com/xtr9TyDUee