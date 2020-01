Με την άφιξη των προέδρων της Ρωσίας και της Τουρκίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ταγίπ Ερντογάν ολοκληρώθηκε η άφιξη στην Καγκελαρία των συμμετεχόντων στην Διάσκεψη. Είχε προηγηθεί διμερής συνάντηση των δύο ηγετών. Τους εκπροσώπους χωρών και οργανισμών που λαμβάνουν μέρος στη σημερινή Σύνοδο υποδέχθηκαν η Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων δημιουργεί, όπως είναι αναμενόμενο, υψηλές απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας, με το Βερολίνο να βρίσκεται στο «επίπεδο 1» και την Αστυνομία να έχει αποκλείσει μεγάλα τμήματα του κέντρου της πόλης.

Περισσότεροι από 4.500 αστυνομικοί εργάζονται σήμερα για την Διάσκεψη, ενώ έχει αποκλειστεί για τα ιδιωτικά αεροσκάφη και ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 55 χιλιομέτρων και ύψος 3.000 μέτρων από την Καγκελαρία. Ιδιαίτερα φυλάσσονται πρεσβείες και ξενοδοχεία στα οποία έχουν καταλύσει ξένοι αξιωματούχοι.

Στη Διάσκεψη λαμβάνουν μέρος ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο και ανώτεροι αξιωματούχοι από την Μεγάλη Βρετανία, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιταλία, την Αλγερία και τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Στο Βερολίνο βρίσκονται ακόμη ο επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) της Λιβύης, Φάγεζ Αλ Σάρατζ και ο στρατάρχης, Χαλίφα Χάφταρ.

Αισιόδοξος ο Πούτιν - Τέλος στην επιθετικότητα του Χάφταρ ζητεί ο Ερντογάν

Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βερολίνου εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε δήλωσή του λίγο πριν συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης.

«Δεν χάνουμε την ελπίδα ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί και η σύγκρουση θα σταματήσει», δήλωσε ο Πούτιν τονίζοντας πως οι ειρηνευτικές προσπάθειες της Μόσχας έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα. Η Ρωσία και η Τουρκία έκαναν «ένα πολύ καλό βήμα» όταν κάλεσαν τις λιβυκές παρατάξεις να σταματήσουν τις μάχες, είπε, και πρόσθεσε πως οι μεγάλες στρατιωτικές ενέργειες έχουν σταματήσει στη Λιβύη.

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο, δήλωσε ότι «για να εφαρμοσθούν τα άλλα στάδια της πολιτικής διαδικασίας και της λύσης, η επιθετική στάση του Χάφταρ πρέπει να τερματισθεί».

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, ο στρατιωτικός διοικητής της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ πρέπει να βάλει τέλος στην επιθετική στάση του ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια πολιτική διαδικασία στη Λιβύη.

Πομπέο: Δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Τούρκο ΥΠΕΞ, τον πρόεδρο της Αιγύπτου αλ Σίσι και τον ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας της ΕΕ, Γιοσέπ Μπορέλ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ζήτησε να υπάρξει επιστροφή στη πολιτική διαδικασία εύρεσης λύσης υπό τον ΟΗΕ στη Λιβύη και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός.

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK