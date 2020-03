«Οι πολίτες μας θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter. Όπως υποστήριξε στην ανάρτησή του: «Θα σεβαστούν την τήρηση της Κοινωνικής Απόστασης και όλα τα υπόλοιπα. Θα προσέχουμε τους ηλικιωμένους με προστασία και στοργή. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα μαζί. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ (πολύ) ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!».

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας από τον Λευκό Οίκο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η αμερικανική οικονομία θα ανακάμψει πολύ σύντομα ενώ δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει την πολύμηνη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!