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Τραμπ – Σι: Οι CEO της JPMorgan και Citigroup στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις
21:51 - 18 Σεπ 2026

Τραμπ – Σι: Οι CEO της JPMorgan και Citigroup στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο

Reporter.gr Newsroom
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Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, και η επικεφαλής της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ, αναμένεται να παρευρεθούν στο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο CNBC την Παρασκευή 18/9.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του CNBC για σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες των πηγών, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς η επίσημη λίστα των προσκεκλημένων δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο Ντάιμον και η Φρέιζερ προστίθενται σε μια σειρά κορυφαίων επιχειρηματικών στελεχών που, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζουν επίσης να παρευρεθούν στο δείπνο την ερχόμενη Πέμπτη. Μεταξύ αυτών φέρονται να είναι ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η Φρέιζερ είχε επίσης συμμετάσχει στην αμερικανική επιχειρηματική αντιπροσωπεία που συνόδευσε τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο τον Μάιο.

Το Reuters μετέδωσε πρώτο την Παρασκευή την πληροφορία για την προγραμματισμένη παρουσία των δύο επικεφαλής των τραπεζών στο επίσημο δείπνο.

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