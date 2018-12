Αυτή τη χρονιά, το Envolve Entrepreneurship προέτρεψε το κοινό να υποστηρίξει την αγαπημένη του start-up από τη λίστα των φιναλίστ, μέσω του νεοσύστατου διαγωνισμού “#GetEnvolved Award”. To κοινό ψήφισε τον αγαπημένο του φιναλίστ μέσω των social media καναλιών του οργανισμού ( www.facebook.com/envolveGR and www.instagram.com/envolveGR ), για μία ολόκληρη εβδομάδα, έως και τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου. Οι δύο πρώτοι φιναλίστ με τα περισσότερα likes στα βίντεό τους, ήταν η Geomiso και η CollegeLink. Αυτές οι εταιρείες έλαβαν τα έπαθλα των €3.000 και €2.000 αντίστοιχα.

Τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τελετή απονομής του Envolve Award Greece (πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας), για νεοφυείς και αρχικού σταδίου επιχειρήσεις, στο The HUB Events στην Αθήνα. Οι 8 νικητές του διαγωνισμού, ο οποίος θεσμοθετήθηκε το 2012 από το Libra Group, για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, εκτός της άτοκης χρηματοδότησης, θα λάβουν καθοδήγηση, καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης από το δίκτυο συνεργατών του Envolve, όπως νομικά, λογιστικά, μάρκετινγκ, ΙΤ, HR και πολλά άλλα. Επιπρόσθετα, η ομάδα του Envolve θα βοηθήσει τις νικήτριες ομάδες να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους και να διευρύνουν το δίκτυό τους.

