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Ελληνική «απόβαση» στα ΗΑΕ: Πάνω από 200 επιχειρήσεις και επενδύσεις έως €700 εκατ.
Επιχειρήσεις
23:25 - 23 Ιουλ 2026

Ελληνική «απόβαση» στα ΗΑΕ: Πάνω από 200 επιχειρήσεις και επενδύσεις έως €700 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική διεύρυνση καταγράφει η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα και τις ενεργές ελληνικές επενδύσεις να ξεπερνούν τις 100.

Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025 για τα ΗΑΕ του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ντουμπάι της ελληνικής πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι, το συνολικό ελληνικό επενδεδυμένο κεφάλαιο εκτιμάται μεταξύ 400 και 700 εκατ. ευρώ, με την ελληνική επιχειρηματική παρουσία να αποκτά πλέον σταθερά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 8.000 Έλληνες επαγγελματίες και στελέχη, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στο Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι.

Η έκθεση επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν επίσημα διαθέσιμα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ για το ακριβές ύψος των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων, με τις σχετικές εκτιμήσεις να βασίζονται σε δεδομένα επιχειρηματικών φορέων, επιμελητηρίων και διμερών οργανισμών.

Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές επενδύσεις παραμένουν χαμηλότερες σε σύγκριση με τις επενδύσεις των ΗΑΕ στην Ελλάδα, η τάση είναι ανοδική, ενώ τα Εμιράτα έχουν εξελιχθεί στον σημαντικότερο επιχειρηματικό και επενδυτικό κόμβο για τις ελληνικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ελληνική παρουσία

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών επενδύσεων καταγράφεται στον τομέα των κατασκευών και της μηχανικής, που αντιστοιχεί περίπου στο 25% του συνόλου.

Ακολουθούν:

  1. Ναυτιλία και logistics: 20%
  2. Τρόφιμα και ποτά: 15%
  3. Τεχνολογία και ψηφιακές υπηρεσίες: 15%
  4. Φαρμακευτικά προϊόντα και υγεία: 10%
  5. Τουρισμός και φιλοξενία: 8%
  6. Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: 5%
  7. Λοιποί κλάδοι: 2%

Στον κατασκευαστικό κλάδο, ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν σε μεγάλα έργα υποδομών, ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ στον τομέα της ναυτιλίας ελληνικά συμφέροντα έχουν παρουσία σε σημαντικά λιμάνια, όπως το Τζέμπελ Άλι και η Φουτζέιρα, αλλά και σε υπηρεσίες ναυλώσεων, διαχείρισης πλοίων και ναυτιλιακής υποστήριξης.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει και ο κλάδος των τροφίμων, με ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύουν στη διανομή προϊόντων, στα logistics, στο χονδρικό εμπόριο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά, τα κρασιά και τα βιολογικά προϊόντα.

Παράλληλα, ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει θυγατρικές και περιφερειακά κέντρα διανομής για την αγορά των ΗΑΕ και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, ενώ αυξανόμενο ενδιαφέρον καταγράφεται στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, του fintech, της κυβερνοασφάλειας, του λογισμικού και των εφαρμογών έξυπνων πόλεων.

Νέες ευκαιρίες την επόμενη πενταετία

Η μελέτη εκτιμά ότι κατά την περίοδο 2026-2030 θα δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε στρατηγικούς τομείς, όπως:

  1. οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
  2. το πράσινο υδρογόνο,
  3. η τεχνητή νοημοσύνη,
  4. το fintech,
  5. τα logistics,
  6. η ναυτιλιακή τεχνολογία,
  7. η αγροτεχνολογία,
  8. η φαρμακοβιομηχανία,
  9. οι τουριστικές επενδύσεις,
  10. τα κέντρα δεδομένων (data centers).

Η έκθεση καταλήγει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν πλέον μια από τις σημαντικότερες πύλες εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας πρόσβαση όχι μόνο στην αγορά του Κόλπου αλλά και σε ευρύτερες αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

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