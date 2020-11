Η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex αυτή τη φορά για το ερευνητικό σκάφος Barbaros, το οποίο και στέλνει στην κυπριακή ΑΟΖ.

Λίγη ώρα μετά την λήξη της πρώτης συνάντησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ, η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex για το ερευνητικό σκάφος Barbaros δεσμεύοντας περιοχή εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Δείτε τη νέα τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1378/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 03-11-2020 23:34)



TURNHOS N/W : 1378/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND APOLLO MOON FROM 032101Z NOV 20 TO 162059Z FEB 21 IN AREA BOUNDED BY:



33 52.82 N - 030 39.30 E



33 55.22 N - 031 04.33 E

33 56.90 N - 031 21.47 E



33 53.12 N - 031 39.00 E



34 21.78 N - 031 38.53 E



34 20.87 N - 030 38.52 E



5 NM BERTH REQUESTED



2. CANCEL THIS MESSAGE 162059Z FEB 21.