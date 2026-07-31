Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026, από 2,8% τον Ιούνιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (10,0%, σε σύγκριση με 8,5% τον Ιούνιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούνιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,2%, σε σύγκριση με 1,5% τον Ιούνιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,7% τον Ιούνιο).

Στην Ελλάδα υπήρξε σημαντική πτώση σε σχέση με τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2.7% σε ετήσια βάση, ενώ έναν μήνα πριν ήταν στο 3,9%.