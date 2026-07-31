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Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;
Business Facts
12:20 - 31 Ιουλ 2026

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Reporter.gr Newsroom
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Οι Μινωικές Γραμμές ήταν η πρώτη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η εισαγωγή των μετοχών της πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 1998, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον κλάδο της ελληνικής ακτοπλοΐας, καθώς για πρώτη φορά μια εταιρεία του χώρου προσέφυγε στην οργανωμένη κεφαλαιαγορά για την άντληση κεφαλαίων.

Η είσοδος στο Χρηματιστήριο αποτέλεσε στρατηγική επιλογή της διοίκησης, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος ανανέωσης και επέκτασης του στόλου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν συνέβαλαν στην παραγγελία σύγχρονων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της εταιρείας στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης.

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