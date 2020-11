Ένα κοινό ανακοινωθέν δημοσίευσαν τα Ηνωμένα Έθνη μετά το τέλος της πρώτης άτυπης συνάντησης του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη με τον νέο ηγέτη του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν ο Ερσίν Τατάρ και ο Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να ανταποκριθούν θετικά στη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για διερεύνηση της δυνατότητας σύγκλησης μιας άτυπης συνάντησης των Ηνωμένων Εθνών , σε ευνοϊκό κλίμα και στο κατάλληλο στάδιο.

Αυτούσιο το κοινό ανακοινωθέν

For immediate release:

SECRETARY-GENERAL’S GOOD OFFICES MISSION IN CYPRUS

P.O. BOX 21642, NICOSIA, CYPRUS

Statement by the United Nations Spokesperson in Cyprus

3rd November 2020 – Today, the Greek Cypriot leader, Mr. Nicos Anastasiades, and the Turkish Cypriot leader, Mr. Ersin Tatar, met for the first time as the leaders of the Greek Cypriot and the Turkish Cypriot communities. Their informal meeting took place under the auspices of the Special Representative/Deputy Special Adviser to the Secretary-General on Cyprus, Ms. Elizabeth Spehar, and it provided them an opportunity to get to know each other and to have their first informal exchange of views in a cordial atmosphere.

Mr. Tatar and Mr. Anastasiades expressed their determination to positively respond to the UN Secretary-General’s commitment to explore the possibility to convene an informal five-plus-United Nations meeting, in a conducive climate, at an appropriate stage.

Ends.

Η πρώτη... γνωριμία

Η πρώτη συνάντηση Αναστασιάδη-Τατάρ πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, παρουσία της Ειδικής Αντιπροσώπου του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Άλλωστε, η συνάντηση έγινε στην οικία της, στην υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.