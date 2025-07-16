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Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Eiσροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις στο α’ εξάμηνο
Αναλύσεις
11:21 - 16 Ιουλ 2025

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Eiσροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις στο α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2025 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκε στα € 44,7 δισ., αυξημένο κατά 6,98% από το προηγούμενο τρίμηνο και 13,76% από το τέλος του 2024.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.06.2025 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

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Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

  • Στις 30.06.2025, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 9,5% από το προηγούμενο τρίμηνο και 18,8 % από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €26,29 δισ. (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €20,67 δισ. αύξηση 15,8% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €5,61 δισ. αύξηση 31,5% από την αρχή του έτους).
  • Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνέχισαν την αυξητική τους πορεία το πρώτο εξάμηνο του 2025 και ανήλθαν σε €2.902 εκ. Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές € 2.043 εκ. Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds- με νέα κεφάλαια επενδυτών που επιλέγουν την κατηγορία αυτή για την δυνατότητα που δίνει να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα.

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Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:

Από το 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088, αποτυπώνονται, στη Βάση Δεδομένων της Ε.Θ.Ε., σε κλαδικό επίπεδο οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με χαρακτηριστικά ESG. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 προστέθηκαν 12 ΟΣΕΚΑ και η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 52 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €2.301 εκ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

  • Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 30,60%
  • Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 24,89%
  • Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 8,38%
  • Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 7,37%
  • Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 5,6% από το προηγούμενο τρίμηνο και 11,69% από την αρχή του έτους σε €11.736 εκ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.
  • Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε €744 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €500 εκ.
  • Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2024 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 7,32% στα €5.918 εκ. σε σχέση με την 30.06.2024.
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