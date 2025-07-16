Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Eiσροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις στο α’ εξάμηνο

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκε στα € 44,7 δισ., αυξημένο κατά 6,98% από το προηγούμενο τρίμηνο και 13,76% από το τέλος του 2024.
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.06.2025 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:
- Στις 30.06.2025, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 9,5% από το προηγούμενο τρίμηνο και 18,8 % από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €26,29 δισ. (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €20,67 δισ. αύξηση 15,8% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €5,61 δισ. αύξηση 31,5% από την αρχή του έτους).
- Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνέχισαν την αυξητική τους πορεία το πρώτο εξάμηνο του 2025 και ανήλθαν σε €2.902 εκ. Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές € 2.043 εκ. Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds- με νέα κεφάλαια επενδυτών που επιλέγουν την κατηγορία αυτή για την δυνατότητα που δίνει να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα.
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:
Από το 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088, αποτυπώνονται, στη Βάση Δεδομένων της Ε.Θ.Ε., σε κλαδικό επίπεδο οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με χαρακτηριστικά ESG. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 προστέθηκαν 12 ΟΣΕΚΑ και η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 52 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €2.301 εκ.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 30,60%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 24,89%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 8,38%
- Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 7,37%
- Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 5,6% από το προηγούμενο τρίμηνο και 11,69% από την αρχή του έτους σε €11.736 εκ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.
- Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε €744 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €500 εκ.
- Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31.12.2024 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 7,32% στα €5.918 εκ. σε σχέση με την 30.06.2024.