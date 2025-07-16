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Υποχωρούν οι Ευρωαγορές ελέω βρετανικού και αμερικανικού πληθωρισμού
Χρηματιστήρια
10:45 - 16 Ιουλ 2025

Υποχωρούν οι Ευρωαγορές ελέω βρετανικού και αμερικανικού πληθωρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι Ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τετάρτης (16/7). Οι υψηλές τιμές του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επιβαρύνουν το κλίμα στα χρηματιστήρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,29%.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ο γερμανικός DAX καταγράφει ζημιές 0,30% στις 24.017,76 δολάρια, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,28% στις 7.744,81 μονάδες και ο βρετανικός FTSE ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,01% στις 8.939,11 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,30% στις 13.922,48 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημειώνει ήπια πτώση 0,08% στις 39.888 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται ανοδικά κατά 0,47% στις 7.743,98 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο ετήσιος πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε σε 3,6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) την Τετάρτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα έφτανε το 3,4% στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο, αφού έφτασε το 3,4% τον Μάιο.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ την Τρίτη (15/7) ο οποίος βρέθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση.

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