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ΟΛΠ: Ρεκόρ τζίρου και ΕBITDA – Στα €250,8 εκατ. τα έσοδα το 2025
Επιχειρήσεις
15:22 - 07 Μάι 2026

ΟΛΠ: Ρεκόρ τζίρου και ΕBITDA – Στα €250,8 εκατ. τα έσοδα το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2025 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εταιρείας με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άγγελο Καρακώστα, και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές και απαντήθηκαν ερωτήσεις σε σχέση με την πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του λιμένος.

Η ΟΛΠ Α.Ε. κατά το οικονομικό έτος 2025 σημείωσε για ακόμη μια χρονιά τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της, αναφορικά με τα έσοδα και τα EBITDA.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε €250,8 εκατ., αυξημένα κατά 8,6% ή €19,9 εκατ. σε σύγκριση με το 2024 (€230,9 εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €132,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2,2%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €86,2 εκατ., μειωμένα κατά 1,5%. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ισχυρή ανθεκτικότητα της εταιρείας σε καιρούς σημαντικών προκλήσεων. Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €1,896 διατηρώντας έτσι σταθερή μερισματική πολιτική με την απόδοση του 55% των καθαρών κερδών ως ανταμοιβή προς τους μετόχους.

Επισημαίνεται παράλληλα, ότι οι υψηλές επιδόσεις της εταιρείας δεν καταγράφονται μόνο συνολικά, αλλά σημειώνονται και στις επιμέρους δραστηριότητες του λιμένα, με την κρουαζιέρα να σημειώνει ιστορικό ρεκόρ επιβατών (1,86 εκατ.), επιβεβαιώνοντας τη θέση του Πειραιά ως κορυφαίου κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ και στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων – προβλήτα Ι, σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ διακίνησης με 664.581 TEU.

Τα ισχυρά αποτελέσματα σημειώνονται παρά την μείωση των εσόδων κατά 28,4% που καταγράφηκε στην ακτοπλοΐα, λόγω της μείωσης των λιμενικών τελών από τον Μάιο του 2025, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη διατήρηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και της θετικής ανταπόκρισης της ΟΛΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η Εταιρεία, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, δημιουργεί σημαντική αξία για τους μετόχους της και την ελληνική οικονομία ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί μεγάλες επενδύσεις που εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν τις υποδομές του λιμανιού ώστε να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και στο μέλλον.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 15:37
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