ΣΥΡΙΖΑ: Το γαλάζιο παρακράτος αποφεύγει την Προανακριτική για να κουκουλώσει την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί, μέσω ανακοίνωσής του την Τετάρτη (16/7) την κυβέρνηση για προσπάθεια κουκουλώματος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για γαλάζιο παρακράτος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Αλήθεια, τι έχει να πει ο επικεφαλής της «αριστείας» Κυρ. Μητσοτάκης όταν ακούει τον «φραπέ» να έχει μετανιώσει που δεν δολοφόνησε (!) την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Αισθάνεται περήφανος ο κ. Μητσοτάκης για τη συγκεκριμένη στιχομυθία μεταξύ του γαλάζιου κομματάρχη και υψηλόβαθμου στελέχους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συνομιλία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και όχι… το 1998.

Αυτό τον εσμό Μαφίας και γαλάζιου παρακράτους θέλει πάση θυσία να κουκουλώσει η κυβέρνηση, γι’ αυτό και επιδιώκει να αποφύγει την Προανακριτική Επιτροπή. Ό,τι κι αν κάνει όμως, η αλήθεια θα λάμψει».