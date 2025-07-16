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Euroxx: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Alter Ego Media κατά 48% στα €6,5 μετά την εξαγορά των Newsit και Tlife
Αναλύσεις
11:13 - 16 Ιουλ 2025

Euroxx: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Alter Ego Media κατά 48% στα €6,5 μετά την εξαγορά των Newsit και Tlife 

Reporter.gr Newsroom
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Νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της Alter Ego Media δίνει την Τετάρτη (16/7) η Euroxx, μετά την ανακοίνωση για την απόκτηση των ιστοσελίδων Newsit και Tlife.    

Αναλυτικότερα, η χρηματιστηριακή ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Alter Ego στα 6,5 ευρώ, από 4,38 ευρώ της τιμής του χθεσινού κλεισίματος, μία άνοδος της τάξεως του 48,4%.

Υπενθυμίζεται ότι η Alter Ego Media ανακοίνωσε την εξαγορά τόσο του Newsit όσο και του Tlife, δύο από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες στην Ελλάδα με το deal να ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ. Το ποσό συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε δύο δόσεις, με 18,5 εκατ. ευρώ πληρωτέα τον Αύγουστο του 2025 από τα έσοδα της ΑΜΚ και τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2027 από ίδια κεφάλαια.

Σημειώνεται ότι το οικονομικό έτος 2024, τα συνδυασμένα έσοδα και EBITDA για τη Newsit και την Tlife ανήλθαν σε 6,85 εκατ. ευρώ και 3,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, υποδεικνύοντας EV/EBITDA 7,4x. Σε ατομική βάση, η Newsit παρουσίασε το 2024 έσοδα ύψους 5,05 εκατ. ευρώ και EBITDA 2,56 εκατ. ευρώ, με την Tlife να έχει έσοδα 1,8 εκατ. ευρώ και 0,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τόσο ο επικεφαλής της Newsit Νίκος Ευαγγελάτος όσο και του Tlife Τατιάνα Στεφανίδου θα παραμείνουν στις θέσεις τους για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και θα συμμετάσχουν αμφότεροι σε ΑΜΚ της Alter Ego συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ, με τιμή 5 ευρώ/μετοχή, που υποδηλώνει έκδοση 400 χιλ. μετοχών (Η AMK έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2025.

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