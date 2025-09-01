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ΧΑ: Πλησιέστερο ισχυρό σημείο στήριξη του ΓΔ στις 1991 μονάδες
Αναλύσεις
09:40 - 01 Σεπ 2025

ΧΑ: Πλησιέστερο ισχυρό σημείο στήριξη του ΓΔ στις 1991 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,06% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση, κλείνοντας στις 2021,69 μονάδες (4η συνεχόμενη πτωτική, στο -3,9% ο ΓΔ και στο -6,61% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +37,56% ο ΓΔ και στο +67,4% οι τράπεζες στο έτος, 10ος συνεχόμενος ανοδικός μήνα με το ΓΔ στο +1,36%).  

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 200,1 εκ. ευρώ. Με την ατμόσφαιρα επιβαρυμένη από τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και την αβεβαιότητα στη Γαλλία ενόψει του ενδεχομένου μη λήψης ψήφου εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση Μπαϊρού, οι πωλητές διατήρησαν την υπεροπλία σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με το κλείσιμο του ΓΔ στις δημοπρασίες να γίνεται σχεδόν στο χαμηλό της ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώθηκαν στο 3,429% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε απώλειες (-2,25%) με την Eurobank (-2,79%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΜΟΗ (-1,79%), η ΕΕΕ (-1,06%), η Κύπρου (-1,28%), ο Τιτάν (-1,33%) και ο ΟΤΕ(-0,93%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Lamda (+3,79%), η Cenergy (+1,90%), η Metlen (+1,48%), o Aktor (+0,78%) και η Intralot (+5,63%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Απολογιστικά, 43 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 67 εκείνων που υποχώρησαν. Η Wall Street θα είναι σήμερα κλειστή (Labor Day). Την Τρίτη ανακοινώνονται οι αλλαγές του δείκτη FTSE 100 με τη μετοχή της Metlen PLC να εισέρχεται σε αυτόν.

Oι εταιρείες Infoquest, Trade Estates & ΟΠΑΠ την Τετάρτη και η Ideal Holdings την Πέμπτη ανακοινώνουν τα 6 μηνιαία αποτελέσματά τους, ενώ την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 6μηνο.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, παραμένει στις 1991 μονάδες το πλησιέστερο ισχυρό σημείο στήριξης για το ΓΔ.

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