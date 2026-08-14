Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Μετά το πρόσφατο ράλι, είναι πιθανή, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η συνέχιση της κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες, ενώ ενδιαφέρον αναμένεται σε τίτλους με σχετική ισχύ και σε επιλεγμένα mid/small caps
Σημεία παρακολούθησης
ΓΔ: Θετική τάση πάνω από τις 2.600 μονάδες, με αντίσταση στις 2.630–2.640 και στήριξη στις 2.600–2.608 μονάδες.
ΑΛΦΑ: Διατηρεί ισχυρή ανοδική τάση και νέα υψηλά στα €4,70, με επόμενο στόχο τα €4,80 και πρώτη στήριξη τα €4,50–4,49.
MOH: Παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση, με στήριξη στα €52,50 και αντίσταση τη ζώνη €53,80–54,00.
ΕΛΠΕ: Ισχυρή ανοδική τάση σε νέα υψηλά στα €14,19, με πρώτη στήριξη τα €14,00 και επόμενο στόχο τη ζώνη €14,40–14,50.
CENER: Συσσωρεύει κοντά στα €23,40· υπέρβαση των €23,50–23,60 βελτιώνει την εικόνα προς €24,00, ενώ στήριξη εντοπίζεται στα €23,00.
ΕΛΧΑ: Κινείται σε συσσώρευση κοντά στα €3,70, με στήριξη στα €3,60–3,65. Υπέρβαση των €3,85–3,90 θα αποτελέσει πρώτη ένδειξη τεχνικής βελτίωσης.
AKTOR: Αντέδρασε από τη στήριξη των €10,20, αλλά χρειάζεται υπέρβαση των €10,50– 10,55 για να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη εικόνα· επόμενη στήριξη τα €10,00.
AVAX: Θετική εικόνα πάνω από τα €3,46, με αντίσταση €3,57–3,60 και διάσπαση να ανοίγει στόχο προς €3,68–3,75.
ΜΠΕΛΑ: Ισχυρή ανοδική εικόνα πάνω από τα €26,00, με αντίσταση στα €26,80 και πρώτη στήριξη τη ζώνη €25,50–26,00.
EEE: Η συνέχιση της αντίδρασης από τα €55,30 θα ενισχύσει την ένδειξη ολοκλήρωσης της πρόσφατης διόρθωσης.
ΠΡΟΦ: Ισχυρή ανοδική εικόνα στα €9,89, με άμεση αντίσταση το €10,00 και στήριξη τη ζώνη €9,60–9,65.
ADPS: Ισχυρή αντίδραση στα €3,205· σταθεροποίηση πάνω από τα €3,20–3,25 θα βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, με στήριξη στα €3,10.
Διεθνές περιβάλλον: Η Wall Street έκλεισε ανοδικά, με τον S&P 500 σε νέο ιστορικό υψηλό (+0,65%) και τον Nasdaq +0,81%, μετά τα ηπιότερα στοιχεία CPI και PPI ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, ο STOXX 600 -0,04%.
Σήμερα, στο επίκεντρο οι λιανικές πωλήσεις Ιουλίου στις ΗΠΑ και η πρώτη εκτίμηση της Eurostat για ΑΕΠ και απασχόληση β΄ τριμήνου σε Ευρωζώνη και ΕΕ, ενώ η πορεία πετρελαίου και η Μέση Ανατολή παραμένουν βασικοί παράγοντες.