Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

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Συνεδρίαση επιλεκτικών κινήσεων αναμένεται την Παρασκευή στο ΧΑ με τον ΓΔ να επιχειρεί να διατηρηθεί πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Μετά το πρόσφατο ράλι, είναι πιθανή, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η συνέχιση της κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες, ενώ ενδιαφέρον αναμένεται σε τίτλους με σχετική ισχύ και σε επιλεγμένα mid/small caps

Σημεία παρακολούθησης

ΓΔ: Θετική τάση πάνω από τις 2.600 μονάδες, με αντίσταση στις 2.630–2.640 και στήριξη στις 2.600–2.608 μονάδες.

ΑΛΦΑ: Διατηρεί ισχυρή ανοδική τάση και νέα υψηλά στα €4,70, με επόμενο στόχο τα €4,80 και πρώτη στήριξη τα €4,50–4,49.

MOH: Παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση, με στήριξη στα €52,50 και αντίσταση τη ζώνη €53,80–54,00.

ΕΛΠΕ: Ισχυρή ανοδική τάση σε νέα υψηλά στα €14,19, με πρώτη στήριξη τα €14,00 και επόμενο στόχο τη ζώνη €14,40–14,50.

CENER: Συσσωρεύει κοντά στα €23,40· υπέρβαση των €23,50–23,60 βελτιώνει την εικόνα προς €24,00, ενώ στήριξη εντοπίζεται στα €23,00.

ΕΛΧΑ: Κινείται σε συσσώρευση κοντά στα €3,70, με στήριξη στα €3,60–3,65. Υπέρβαση των €3,85–3,90 θα αποτελέσει πρώτη ένδειξη τεχνικής βελτίωσης.

AKTOR: Αντέδρασε από τη στήριξη των €10,20, αλλά χρειάζεται υπέρβαση των €10,50– 10,55 για να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη εικόνα· επόμενη στήριξη τα €10,00.

AVAX: Θετική εικόνα πάνω από τα €3,46, με αντίσταση €3,57–3,60 και διάσπαση να ανοίγει στόχο προς €3,68–3,75.

ΜΠΕΛΑ: Ισχυρή ανοδική εικόνα πάνω από τα €26,00, με αντίσταση στα €26,80 και πρώτη στήριξη τη ζώνη €25,50–26,00.

EEE: Η συνέχιση της αντίδρασης από τα €55,30 θα ενισχύσει την ένδειξη ολοκλήρωσης της πρόσφατης διόρθωσης.

ΠΡΟΦ: Ισχυρή ανοδική εικόνα στα €9,89, με άμεση αντίσταση το €10,00 και στήριξη τη ζώνη €9,60–9,65.

ADPS: Ισχυρή αντίδραση στα €3,205· σταθεροποίηση πάνω από τα €3,20–3,25 θα βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, με στήριξη στα €3,10.

Διεθνές περιβάλλον: Η Wall Street έκλεισε ανοδικά, με τον S&P 500 σε νέο ιστορικό υψηλό (+0,65%) και τον Nasdaq +0,81%, μετά τα ηπιότερα στοιχεία CPI και PPI ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, ο STOXX 600 -0,04%.

Σήμερα, στο επίκεντρο οι λιανικές πωλήσεις Ιουλίου στις ΗΠΑ και η πρώτη εκτίμηση της Eurostat για ΑΕΠ και απασχόληση β΄ τριμήνου σε Ευρωζώνη και ΕΕ, ενώ η πορεία πετρελαίου και η Μέση Ανατολή παραμένουν βασικοί παράγοντες.





