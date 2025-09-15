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Χρηματιστήριο: Εγγύτερη αντίσταση στις 2070 μονάδες
Αναλύσεις
09:38 - 15 Σεπ 2025

Χρηματιστήριο: Εγγύτερη αντίσταση στις 2070 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,10% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2062,73 μονάδες (στο +1,96% ο ΓΔ & στο +2,30% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +40,35% ο ΓΔ & στο +75,34% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 220,0 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές επέβαλαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία τους με το ΓΔ να κινείται μόνο σε θετικό έδαφος. Μάλιστα, μετά τις 1μμ, με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (Cenergy, Κύπρου, Πειραιώς, ΔΑΑ, ΟΤΕ κ.α.) οδήγησαν το ΓΔ ανοδικά κλείνοντας στις δημοπρασίες στο υψηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,409% με τις διεθνείς να κινούνται ανοδικά προσδοκώντας τη μείωση επιτοκίων από τη Federal. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,41%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+1,41%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+2,93%), η Κύπρου (+3,48%),ο ΟΤΕ(+1,99%), το ΔΑΑ (+1,88%), η ΔΕΗ (+1,92%), η ΜΟΗ (+1,58%) αλλά και η Credia Bank (+4,46%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Helleniq Energy (-1,51%) και ο Σαράντης (-1,86%). Απολογιστικά, 84 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 27 εκείνων που υποχώρησαν.

Αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο ανακοινώνει σήμερα η Performance Technologies, η Aegean την Τρίτη, η Cenergy την Τετάρτη και οι Lavipharm, Profile και Βιοχάλκο την Πέμπτη.

Την Παρασκευή λήγουν τα ΣΜΕ του Σεπτεμβρίου και η Moody’s ανακοινώνει την έκθεσή της για το ελληνικό αξιόχρεο προσδοκώντας να αποδώσει και αυτή την επενδυτική βαθμίδα.

Ενδιάμεσα, την Τετάρτη, η Federal θα έχει πιθανότατα αποφασίσει μείωση των επιτοκίων της.

Όπως επισημαίνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, η συνέχιση του θετικού momentum για το Χ.Α. βρίσκει τις 2070 μονάδες ως εγγύτερη αντίσταση που πρέπει να υπερπηδήσει.

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