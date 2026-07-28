Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Με τα φτερά των τραπεζών (ΔΤΡ πολυετές υψηλό στις 2937 μονάδες) η χθεσινή άνοδος στο Euronext Athens (ΓΔ υψηλό στις 2535 και κλείσιμο στις 2518 μονάδες), έχοντας μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα, το πρώτο και κρισιμότερο για την πορεία του κλάδου αφορά στα αποτελέσματα εξαμήνου που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα και το δεύτερο και καθοριστικό για τις μετοχές των τραπεζών έχει να κάνει με τις ροές (flows) που θα προκύψουν τον Σεπτέμβριο από την αναβάθμιση τους δείκτη STOXX.

Ενθαρρυντικά για τον κλάδο και τα στοιχεία της ΤτΕ για τον Ιούνιο όπου τόσο οι καταθέσεις (+8,5 δις) όσο και οι χρηματοδοτήσεις (+3 δις) αυξήθηκαν σημαντικά.

Ο κλάδος απορροφά έτσι και αλλιώς εκτός από το μεγαλύτερο βάρος στον ΓΔ (40%) και την πλειονότητα των εκθέσεων από εγχώριους και διεθνείς οίκους και το αδιάκοπο ενδιαφέρον των επενδυτών που γνωρίζουν ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα ισχύει το παραφρασμένο ρητό ´no banks no party'.

Στα σημαντικά στοιχεία της αγοράς η πολύμηνη υπεροχή - ελέω γεωπολιτικών εξελίξεων - των διυλιστηρίων, όπως και η στρατηγική υπεραπόδοση των ΔΕΗ και ΤΙΤΑΝ που η κάθε μία στο πεδίο της δείχνει μπροστά από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Σημείο προβληματισμού η πορεία μετοχών εισηγμένων εταιριών που ολοκλήρωσαν μεν επιτυχώς σημαντικές ΑΜΚ (ΕΛΧΑ, CREDIA, AKTOR) που θα διευκολύνει την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων αλλά μετοχικά έχουν απογοητεύσει τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Στον AKTOR μετά και την χθεσινή ολοκλήρωση της έκδοσης 5ετούς ομολόγου ύψους 300 εκ.€ (αλλά με τσιμπημένο επιτόκιο στο 7,87%), άλλο ένα κρίσιμο crash test έρχεται σήμερα με την έναρξη διαπραγμάτευσης των 58 εκ. μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ, με την μετοχή να κινείται περίπου -3% από την τιμή διάθεσης και -25% από τα υψηλά του Ιουνίου.

Το διεθνές σκηνικό παραμένει στον αστερισμό των εξελίξεων στην ΜΑ με μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων χωρίς πάντως ουσιαστική λύση στο θέμα, με αρκετές διμερείς επαφές το επόμενο τριήμερο που μπορεί να καθορίσουν την πορεία του πολέμου.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης