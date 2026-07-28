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Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix
Χρηματιστήρια
09:48 - 28 Ιουλ 2026

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Reporter.gr Newsroom
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Τα ασιατικά χρηματιστήρια κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σε αρνητικό έδαφος την Τρίτη (28/7) με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν προς το παρόν ανασταλεί, καθώς οι διπλωμάτες επιδιώκουν να δώσουν «λίγο χώρο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να επικεντρώσουν τις συνομιλίες τους κυρίως στο ζήτημα του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi κατέγραψε μεγάλες απώλειες 10,76% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 6,028.54 μονάδες, υπό το βάρος των ισχυρών απωλειών των μετοχών-βαρόμετρων Samsung και SK Hynix.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι το Χρηματιστήριο της Κορέας ενεργοποίησε τον μηχανισμό διακοπής συναλλαγών στον δείκτη Kospi, αναστέλλοντας τις συναλλαγές για 20 λεπτά, μετά τη «βουτιά» που σημείωσε ο δείκτης.

Νωρίτερα την Τρίτη, το Χρηματιστήριο είχε ήδη ενεργοποιήσει τον μηχανισμό "sell-side sidecar" στον Kospi, διακόπτοντας προσωρινά για πέντε λεπτά τις προγραμματισμένες συναλλαγές λόγω της έντονης πίεσης από τις εντολές πώλησης.

Παράλληλα, στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 3,85% στις 62,430.00.

Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite έχασε 1,33% στις 3,806.83 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση οριακά κάτω από το μηδέν στις 25,205.00 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,60% στις 8,947.80 μονάδες.

Τέλος, σε θετικό έδαφος έκλεισε και ο ινδικός Nifty ο οποίος κέρδισε 0,07% στις 24,012.00 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η νευρικότητα στις αγορές αντανακλά την αβεβαιότητα ενόψει μιας ιδιαίτερα κρίσιμης εβδομάδας για τις μετοχές, καθώς αναμένονται τα οικονομικά αποτελέσματα των Amazon, Meta Platforms και Microsoft. Η πορεία του κλάδου των ημιαγωγών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχιση των υψηλών επενδύσεων των λεγόμενων hyperscalers (μεγάλων παρόχων υποδομών υπολογιστικού νέφους), ακόμη και τη στιγμή που οι ίδιες οι τεχνολογικές εταιρείες-κολοσσοί εμφανίζουν σημάδια αδυναμίας. Τα οικονομικά αποτελέσματά της ανακοινώνει επίσης αυτή την εβδομάδα και η Apple.

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