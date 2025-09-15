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Κάλυμνος: Απέκτησε Υπηρεσία Παραλαβής Ειδικών Αποβλήτων κατ’ οίκον
Αυτοδιοίκηση
08:51 - 15 Σεπ 2025

Κάλυμνος: Απέκτησε Υπηρεσία Παραλαβής Ειδικών Αποβλήτων κατ’ οίκον

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα υπηρεσία φιλική προς τον πολίτη και το περιβάλλον ξεκίνησε από την Παρασκευή στην Κάλυμνο: η παραλαβή ειδικών αποβλήτων κατ’ οίκον μέσω της εφαρμογής Just Go Zero App.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, με τη νέα υπηρεσία, ο πολίτης δηλώνει μέσω κινητού τηλεφώνου τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες που θέλει να απορρίψει, λαμβάνει μήνυμα με την ημέρα και ώρα παραλαβής, και το συνεργείο της υπηρεσίας περνά από το σπίτι του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η υπηρεσία ξεκίνησε πιλοτικά στη Ρόδο, λειτουργεί πλέον και στην Κάλυμνο, ενώ στόχος είναι να καλύψει όλα τα νησιά της Περιφέρειας. Σύντομα αναμένεται να εμπλουτιστεί με περισσότερες κατηγορίες αποβλήτων.

Ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, μέσα σε λίγα χρόνια, έχει ολοκληρώσει τον συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ και υλοποιεί έργα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από την Τήλο, το πρώτο νησί «Μηδενικών Αποβλήτων» στην Ευρώπη, μέχρι τις νέες υπηρεσίες κατ’ οίκον, ο Φορέας χαράζει πορεία που, παρά την κριτική και την πολιτική στοχοποίηση, αλλάζει σελίδα στη διαχείριση αποβλήτων.

Όπως σημειώνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, «τα νησιά μας είναι πέρα και πάνω από κάθε σκοπιμότητα και ο ΦοΔΣΑ τα κοιτά με αγάπη, τα αγκαλιάζει με φροντίδα και τα υπηρετεί με πάθος και αποτελεσματικότητα».

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