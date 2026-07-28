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Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας
Χρηματιστήρια
10:42 - 28 Ιουλ 2026

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται υψηλότερα την Τρίτη (28/7), εν μέσω πληθώρας ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, ενώ το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας που καταγράφηκε στις ασιατικές αγορές δεν επεκτάθηκε στην Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,20% στις 645,93 μονάδες, με όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται ανοδικά, με μοναδική εξαίρεση τον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,33% στις 25,512.24 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο βρετανικός FTSE ο οποίος ενισχύεται κατά 0,24% στις 10,808.81 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημειώνει άνοδο 0,56% στις 8,453.04 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ καταγράφει άνοδο 0,54% στις 19,849.66 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου που κερδίζει 0,26% στις 52,184.00 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου παραμένουν γενικά αμετάβλητες, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις εταιρείες ημιαγωγών που σημειώθηκε στις ασιατικές αγορές δε φαίνεται, μέχρι στιγμής, να έχει μεταφερθεί στις ευρωπαϊκές αγορές.

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