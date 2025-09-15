Οι τέσσερις λόγοι της ανοδικής αντίδρασης στο ΧΑ - Οι κίνδυνοι για τη συνέχεια

Η δεκαπενθήμερη ομηρία του ΓΔ στο γνωστό πλαγιοκαθοδικό κανάλι και με εύρος διακύμανσης 2000-2035 μονάδες έσπασε το διήμερο Πέμπτης / Παρασκευής με πειστικό τρόπο με τον ΓΔ να κλείνει την εβδομάδα στις 2062 +2% και με τον τζίρο να επανέρχεται στις τελευταίες συνεδριάσεις στα υψηλά επίπεδα του Αυγούστου (220+ εκ.) .

Η επαναφορά αυτή έφερε ξανά την ετήσια απόδοση του ΓΔ στα επίπεδα του +40,4%, με τις τράπεζες μονίμως σε υποστηρικτικό ρόλο (ΔΤΡ +2,3% στην εβδομάδα και +75,3% από την αρχή του χρόνου), ενώ συνεχίζεται η σχετική υποαπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM +1,2% στην εβδομάδα και +25,4% από 1.1.25).

Οι κυριότεροι λόγοι της ανοδικής διάσπασης του σημείου καμπής (2035 μονάδες) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Η υποβολή προσφοράς της αμερικανικής Chevron (μαζί με τα ΕΛΠΕ) για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης ουσιαστικά βάζει φρένο στις τουρκικές αξιώσεις στην περιοχή και δημιουργεί εμμέσως μια ομπρέλα ασφαλείας για τα ελληνικά συμφέροντα, παράλληλα ανοίγει τον δρόμο και για άλλες επενδύσεις που έχουν καθυστερήσει (ή/και παγώσει) λόγω της επιθετικής στάσης της γείτονος. Οι ειδήσεις μακροοικονομικού/τουριστικού ενδιαφέροντος είτε μέσω της ΕΛΣΤΑΤ (αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 2,9% τον Αύγουστο) είτε μέσω των αεροδρομίων (Fraport για στοιχεία οχταμήνου με αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 2,6% στα 26,3 εκ. επιβάτες). Οι συνεχιζόμενες θετικές εκθέσεις ξένων κυρίως οίκων για την ελληνική οικονομία (Wood & Co για ΑΕΠ +2,5% το 2026 και δείκτη Χρέους / ΑΕΠ σε επίπεδα του 134%) αλλά και το ελληνικό χρηματιστήριο (BofA νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες με top pick την ΕΥΡΩΒ). Τα εταιρικά αποτελέσματα εξαμήνου που σε πολλές περιπτώσεις δίνουν θετικές εκπλήξεις σε αναλυτές και επενδυτές.

Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και κάποιες από τις μετοχές που πρωταγωνίστησαν την προηγούμενη εβδομάδα όπως για παράδειγμα η ΕΛΧΑ με εβδομαδιαία απόδοση +12% μετά τα εξαιρετικά μεγέθη που παρουσίασε (+8% στα έσοδα και +51% στα κέρδη εξαμήνου) αλλά και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ με +4,1% στην εβδομάδα μετά την ενσωμάτωση και της ΑΟ που έδωσε στην εισηγμένη σημαντική ώθηση σε έσοδα (+44%) και κέρδη (+36%). Στο ίδιο μήκος και η ΜΠΕΛΑ με εβδομαδιαία απόδοση +4,6% μετά την δημοσίευση για αύξηση πωλήσεων στο οχτάμηνο πάνω από το guidance (+8%).

Αντίθετα, στην περίπτωση της Metlen οι επενδυτές εστίασαν στην σημαντική υστέρηση – σε σχέση με τις εκτιμήσεις – στα ebitda εξαμήνου (-6% έναντι +6% που ανέμεναν) που προήλθαν από την ζημιά 130 εκ. από το project Protos στην Βρετανία και ‘τιμώρησαν’ την μετοχή με το -3,1% σε εβδομαδιαία βάση (παρά το support από την Alpha Finance που σε έκθεσή της για την εισηγμένη δίνει τιμή στόχο στα 71 ευρώ).

Το ΧΑ έχοντας ολοκληρώσει το κρίσιμο τεχνικό βήμα διάσπασης του μηνιαίου pivot point , αναμένει από τα εταιρικά αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας (Noval, Cener, ΑΡΑΙΓ, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΒΙΟ, ΠΡΟΦ κα) μια θετική ροή μεγεθών που θα συντηρήσουν το θετικό momentum στην αγορά.

Βασικός κίνδυνος μια νέα εισαγόμενη ένταση εξαιτίας της υποβάθμισης της Γαλλίας από την Fitch που μπορεί να δημιουργήσει νέα κρίση στις αγορές ομολόγων με αβέβαιες προεκτάσεις στις περιφερειακές αγορές.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης